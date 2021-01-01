كان لشركة TCL، حضور قوي في، معرض CES 2022، حيث أعلنت عن أكثر، من جهاز ذكي، بما في ذلك، الجهاز اللوحي TCL NxtPaper 10s، الذي يتميز، بشاشة عالية الجودة، غير لامعة، تكون أسهل على العينين، بالإضافة إلى، المواصفات الجيدة للغاية، التي تتمثل في، بطارية ضخمة، تدعم الشحن السريع، وكاميرات خلفية، وأمامية، تدعم تصوير الفيديو، بجودة FHD+، ودعم القلم المغناطيسي، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الجهاز اللوحي TCL NxtPaper 10s.
مواصفات NxtPaper 10s
هذا الجهاز اللوحي، يصل مع، شاشة NCVM IPS، بحجم 10.1 بوصة، وبدقة 1920×1200 بكسل، ويصل كذلك، مع كاميرا خلفية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن، الكاميرا الأمامية، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تصوير الفيديوهات، بنفس دقة الكاميرا الخلفية.
الجهاز اللوحي TCL NxtPaper 10s، يضم معالج، ثماني النواة، من فئة، Mediatek MT8768، ويضم أيضا، معالج رسوميات، من فئة، PowerVR GE8320، ويعمل بنظام Android 11، وبواجهة المستخدم، الأحدث من TCL، بالإضافة إلى أنه، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية، بسعة 4 جيجا رام، ويدعم زيادة المساحة التخزينية، من خلال منفذ microSD.
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