مواصفات وسعر هاتف فيفو الرائد iQOO 9

خلال مؤتمر الإعلان، عن سلسلة V23 Series، المتوسطة، أعلنت شركة فيفو أيضا، عن سلسلة هواتف رائدة، تدعى iQOO 9 Series، وتضم معالج كوالكوم، الأقوى على الإطلاق، بالإضافة إلى، نظام التشغيل الأحدث، من جوجل، وشاشة بمعدل تحديث، 120 هرتز، وشحن سريع قوي للغاية، ومواصفات أخرى ممتازة جدا، سأعرضها عليكم الآن، حيث سأقدم لكم، سعر ومواصفات الهاتف iQOO 9.
مواصفات الهاتف iQOO 9
هذا الهاتف الرائد، من فيفو، يتوفر بالمعالج، Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، المصنوع بتكنولوجيا 4 نانومتر، وبمعالج الرسوميات، Adreno 730، وبنظام التشغيل Android 12، مع واجهة المستخدم Origin OS Ocean، بالإضافة إلى أن، الهاتف Vivo iQOO 9، يتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 512 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.
كما أن، الهاتف iQOO 9، مصمم حول شاشة، منحنية من الجوانب، من نوع AMOLED، بحجم 6.78 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 120 هرتز، وتدعم HDR10، وتحتوي على ثقب، كاميرا أمامية، في المنتصف، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وعلى الواجهة الخلفية، يوجد 3 كاميرات، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم OIS، وكاميرا التصوير المقربة، تأتي بدقة 12 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، وتدعم التقريب البصري 2x، والكاميرا فائقة الاتساع، تأتي بدقة 13 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، بمعدل 30 إطارا في الثانية.
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