تمكنت شركة ريلمي الصينية من تحقيق مبيعات قياسية من هواتف Realme GT2 الرائدة والتى أعلنت عنها رسميا منذ أيام قليلة، حيث استطاعت الشركة تحقيق إيردات خيالية مع أول عملية بيع لها في الأسواق الصينية.
وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة ريلمى استطاعت تحقيق ما يعادل 200 مليون يوان صيني خلال الدقائق الثلاث الأولى من بيع هواتف Realme GT2 حيث استحوذ هاتف GT2 Pro الأكثر تميزا في السلسلة على معظم عمليات البيع.
ويبلغ سعر هاتف Realme GT 2 Pro من 583 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و170 جنيه مصرى، كما أن سعر هاتف Realme GT 2 فيبدأ من 425 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 690 جنيه مصرى.
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التعليقات على ريلمي تحقق رقما قياسيا مع مبيعات هواتف Realme GT2 خلال 3 دقائق
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