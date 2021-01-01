

ريلمي تحقق رقما قياسيا مع مبيعات هواتف Realme GT2 خلال 3 دقائق ريلمي تحقق رقما قياسيا مع مبيعات هواتف Realme GT2 خلال 3 دقائق

تمكنت شركة ريلمي الصينية من تحقيق مبيعات قياسية من هواتف Realme GT2 الرائدة والتى أعلنت عنها رسميا منذ أيام قليلة، حيث استطاعت الشركة تحقيق إيردات خيالية مع أول عملية بيع لها في الأسواق الصينية.



وبحسب موقع Gizmochina فإن شركة ريلمى استطاعت تحقيق ما يعادل 200 مليون يوان صيني خلال الدقائق الثلاث الأولى من بيع هواتف Realme GT2 حيث استحوذ هاتف GT2 Pro الأكثر تميزا في السلسلة على معظم عمليات البيع.



ويبلغ سعر هاتف Realme GT 2 Pro من 583 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و170 جنيه مصرى، كما أن سعر هاتف Realme GT 2 فيبدأ من 425 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 690 جنيه مصرى.

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ويأتى Realme GT 2 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع AMOLED وتستخدم لوحة LTPO 2.0 تعمل على تقديم عمر بطارية محسّن مع استهلاك طاقة أقل بنسبة تصل إلى 50٪، كما تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتز في الثانية، ودقة + QHD، وجودة 2K مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع حماية Corning Gorilla Glass Victus ، ودعم لتقنية + HDR10 .ويعمل Realme GT 2 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 و512 جيجا بايت، وبطارية 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط ، ونظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 12 .