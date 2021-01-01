تتميز الهواتف الذكية التى تعمل بتقنية الجيل الخامس 5G بارتفاع سعرها بشكل ملحوظ عن باقي الهواتف التى تعمل بتقنية 4G، ولكن يبدو أن شركة نوكيا ستغير هذا المفهوم تماما، حيث تعتزم الشركة إطلاق هاتف جديد وبسعر رخيص للغاية بتقنية 5G
وبحسب موقع Notebookcheck فإن نوكيا كشفت عن هاتف G400 5G في مؤتمر CES 2022 بمواصفات جبارة منها شاشة فائقة الجودة بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.
ويأتي هاتف نوكيا G400 5G بشاشة من نوع OLED ، بقياس 6.9 بوصة، وبجودة عرض+ FHD، وحماية من نوع Gorilla Glass ، ومعدل IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع مستشعر للبصمة، مع كاميرا رئيسية محسنة 50 ميجا بيكسل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر ومواصفات أرخص هاتف بتقنية 5G في 2022
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق