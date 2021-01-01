كشفت أحدث التسريبات، عن عدد من المفاجآت التى سيحصل عليها هاتف جوجل القابل للطي Pixel Fold حيث سيكون الهاتف هو أسرع هاتف قابل للطي على الإطلاق مع ذاكرة وصول عشوائى 12 جيجا بايت رام تمكنه من أداء خرافي بسرعة جبارة.
وبحسب موقع Gadgets 360 فإنه تم رصد هاتف جوجل Pixel Fold القابل للطي على منصة Geekbench بعد اعتماده من قبل عدد من وكالات الهواتف الذكية تمهيدا لإطلاقه خلال الفترة المقبلة.
وسيعمل هاتف جوجل Pixel Fold القابل للطي على معالج من تصنيع شركة جوجل من نوع Tensor SoC ثماني النواة مع نواتين للأداء بتردد 2.8 جيجاهرتز، ونواة بتردد 2.25 جيجاهرتز، وأربع أنوية بكفاءة بتردد 1.8 جيجاهرتز، يمكن الهاتف من أداء كافة المهام بكل سلالة مع أداء قوى للغاية.
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التعليقات على أسرع هاتف قابل للطي.. مفاجآت جديدة في Pixel Fold من جوجل
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