

واتساب يختبر ميزة جديدة لمستخدميه على آيفون.. تعرف عليها واتساب يختبر ميزة جديدة لمستخدميه على آيفون.. تعرف عليها

يختبر تطبيق واتساب WhatsApp، الشهير للرسائل الفورية عبر الأنظمة الأساسية ميزة جديدة لتنبيه مستخدمي آيفون عندما يتم ذكرهم في رسالة جماعية.



وبحسب ما ذكره موقع "imore"، أتاح واتساب الميزة الجديدة ضمن أحدث إصدار تجريبي عبر برنامج TestFlight على أجهزة آيفون، والتي تتيح لمستخدمي تطبيق الدردشة رؤية إشعارات مخصصة عند الإشارة إليهم بالمجموعات المشاركين بها.



واتساب يطور ميزة إشعارات جديدة لمستخدمي آيفون

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وتتوفر الميزة التي رصدها موقع WABetaInfo، المتخصص في تتبع أخبار واتساب، ضمن النسخة التجريبية من التطبيق التي تحمل الإصدار رقم 22.1.71 على متجر آب ستور.وتضيف الميزة الجديدة تنبيهات الرسائل التي تظهر على شاشة هاتف المستخدم، وتظهر الإشعارات فقط عندما تتلقي رسائل ذكرك فيها أحد أعضاء المشاركين في الدردشات الجماعية، لم يقم واتساب بتمكين هذه الميزة للمحادثات الفردية.وتنضم ميزة الإشعارات الجديدة إلى الاتجاه العام الذي تخطط له منصة الدردشة العالمية، لتطوير ميزة التنبيهات والإشعارات الخاصة بالرسائل، حيث يختبر واتساب ميزة مشابهة لتويتر.وستظهر ميزة واتساب الجديدة ضمن إصدار التطبيق على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل iOS من أبل، والتي تتيح لهم رؤية صورة الملف الشخصي لمالك الحساب تظهر ضمن خيار إشعارات الرسائل الواردة.وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها WABetaInfo، أن واتساب يضيف دعما لتضمين صور الملف الشخصي في الإشعارات عندما تتلقى رسائل جديدة من الدردشات والمجموعات.