

يدمر العقل .. تطبيق شهير الأسوأ ضررًا لمستخدميه قبل النوم يدمر العقل .. تطبيق شهير الأسوأ ضررًا لمستخدميه قبل النوم

كشف استطلاع أجرته منصة Sleep Junkie، عن تأثير استخدام تطبيقات معينة قبل الذهاب إلى النوم مباشرة مما يؤثر على جودة نومنا نظرا للأضرار التى يسببها وخطورتها.



وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "New York Post" الأمريكية، أظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته المنصة المتخصصة في أبحاث النوم، أن تطبيق تيك توك TikTok الصيني، هو من أسوأ تطبيقات التي يمكن استخدامه قبل محاولة النوم.



ويؤثر استخدام الهواتف الذكية قبل النوم، على الصحة العلقية للمستخدمين والتي تؤثر سلبا على جودة النوم، حيث أوضحت نتائج الاستطلاع الذي شارك فيه نحو 2012 بالغا، أن 89% من المشاركين بالدراسة استيقظوا من النوم وهم يشعرون بالتعب بعد استخدام الهاتف قبل النوم، وذلك مقارنة بربع المشاركين في الاستطلاع، حيث استيقظ 24% من المشاركين من النوم دون تعب، من الذين لم يكن لديهم أي تفاعل إلكتروني قبل النوم مباشرة.

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تأثير استخدام تطبيقات معينة قبل النوم مباشرةأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن مستخدمو تطبيق تيك توك TikTok، قضوا أكثر من ساعة واحدة أطول من المتوسط للنوم، إذ قضوا 14 % من المشاركين نومهم في مرحلة حركة العين السريعة، وهي نصف الكمية الموصى بها للبالغين الأصحاء، مما يجعل برنامج التواصل الصيني أسوأ تطبيق يمكن استخدامه قبل النوم.وأوصى خبراء Sleep Junkie، بعدم استخدام أي أجهزة إلكترونية لمدة ساعتين على الأقل قبل النوم بسبب الضوء الأزرق الذي ينبعث منها، حيث يحفز الضوء الأزرق الدماغ ويقلل من إنتاج الميلاتونين، مما يجعل الناس يشعرون بمزيد من اليقظة قبل النوم، مما قد يؤدي إلى ضعف الصحة البدنية والعقلية.تيك توك يتفوق على جوجلوقد ارتفع عدد مستخدمي تطبيق تيك توك TikTok من 700 مليون في بداية عام 2020 إلى أكثر من مليار نشط في الوقت الحالى، وقد أشار موقع كلاود فلير، المختص في شؤون البرامج والتطبيقات والمواقع الإلكترونية، إلى أن تيك توك أصبح من أكثر تطبيقات استخداما خلال عام 2021.ووفقا للإحصائية التي أجراه الموقع، احتل تطبيق تيك توك صداراة القائمة التطبيقات الأكثر استخداما، ليحتل المركز الأول بدلا من محرك بحث جوجل Google، ليصبح التطبيق الصيني الأول الذي يتربع على عرش قائمة أفضل عشرة مواقع استخداما للعام الماضي.