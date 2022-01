Samsung Galaxy A72 يحصل على تحديث Android 12 مع واجهة One UI 4 Samsung Galaxy A72 يحصل على تحديث Android 12 مع واجهة One UI 4

بعد إرسال، واجهة One UI 4، المستقرة، لجميع هواتف Galaxy S، وGalaxy Note، بدأت الآن، شركة سامسونج، بتوسيع الدائرة، وأرسلت التحديث المستقر، للهاتف Galaxy A72، ليكون بذلك، أول هاتف، في سلسلة A‑Series، يحصل على، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12.



ومن أهم المميزات، التي ستوفرها، واجهة المستخدم الجديدة، للهاتف Galaxy A72، ميزة تخصيص، الهاتف بالكامل، لتلبية احتياجاتك الفريدة، والتعبير عن شخصيتك، باستخدام الأدوات المصغرة، المعاد ابتكارها، حيث يمكنك تعديل، مظهر كل شيء، في الهاتف، بما في ذلك، الشاشة الرئيسية، والقوائم، والرموز، والخلفية، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من التعبير، عن نفسك، بسهولة أكبر، من خلال مجموعة متنوعة، من الرموز التعبيرية، والصور المتحركة GIF، والملصقات المتوفرة مباشرة، من لوحة المفاتيح.



وإلى جانب ذلك، سيتم إضافة، تصحيحات الأمان، لشهر ديسمبر، بالإضافة إلى، جميع المميزات، والتحسينات، التي أدرجتها جوجل، في أندرويد 12، بما في ذلك، لوحة الخصوصية الجديدة، التي ستعرض، جميع التطبيقات والألعاب، التي يمكنها الوصول، إلى الأذونات، الأكثر إثارة للجدل، والتي تتمثل في الكاميرا، والميكروفون، والموقع، علما بأن النظام، سيخبرك في كل مرة، يستخدم فيها التطبيق، أيا من الأذونات، المذكورة أعلاه.سيتم إطلاق، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12، على مراحل، وسيصل في البداية، إلى مستخدمي الهاتف، Sam­sung Galaxy A72، في روسيا، ومن المفترض، أن يصل التحديث، إلى المزيد من الدول، في الأسابيع المقبلة، ونتوقع أن تقوم Sam­sung، بإرسال التحديث، للمزيد من هواتف Galaxy، المؤهلة للحصول، على One UI 4.