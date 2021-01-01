Samsung Galaxy A72 يحصل على تحديث Android 12 مع واجهة One UI 4

بعد إرسال، واجهة One UI 4، المستقرة، لجميع هواتف Galaxy S، وGalaxy Note، بدأت الآن، شركة سامسونج، بتوسيع الدائرة، وأرسلت التحديث المستقر، للهاتف Galaxy A72، ليكون بذلك، أول هاتف، في سلسلة A‑Series، يحصل على، تحديث One UI 4، الذي يستند على، نظام Android 12.
ومن أهم المميزات، التي ستوفرها، واجهة المستخدم الجديدة، للهاتف Galaxy A72، ميزة تخصيص، الهاتف بالكامل، لتلبية احتياجاتك الفريدة، والتعبير عن شخصيتك، باستخدام الأدوات المصغرة، المعاد ابتكارها، حيث يمكنك تعديل، مظهر كل شيء، في الهاتف، بما في ذلك، الشاشة الرئيسية، والقوائم، والرموز، والخلفية، وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من التعبير، عن نفسك، بسهولة أكبر، من خلال مجموعة متنوعة، من الرموز التعبيرية، والصور المتحركة GIF، والملصقات المتوفرة مباشرة، من لوحة المفاتيح.
الهاتف Galaxy A72 يحصل على واجهة One UI 4
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