مرتضى: الزمالك عاد لما قبل نوفمبر 2020.. ومن يريد التجديد الأسبوع المقبل سنوقع معه



مرتضى منصور مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك تفاصيل مديونيات النادي في الفترة الأخيرة وشدد على عودة النادي لما قبل نوفمبر 2020، وفتح الباب لتجديد تعاقد لاعبي فريق كرة القدم الأسبوع المقبل.



وقال مرتضى منصور: "نادي الزمالك يمر بأصعب ظروف في الفترة الحالية، فتحنا صفحة جديدة مع الوزير الذي يدعم النادي".



وأضاف "سألت اللجنة الماضية أين أموال النادي، أين 450 مليون جنيه؟".

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وأكمل "وصلنا عدة خطابات خلال هذة الفترة، من الضرائب بقيمة 198 مليون و 598 ألف، يوم 24 نوفمبر 2021، وهناك أيضا 70 مليون و900 ألف ضرائب على العاملين خلال هذا الشهر، اتحاد الكرة الطائرة لهم 6 ملايين جنيه وأرسلوا خطابا لنا يوم 8 ديسمبر".وتابع "استاد القاهرة أرسل خطابا يوم 8ديسمبر ، لهم مستحقات 5 ملايين و 655 ألف جنيه، وتم إرسال الخطاب هذه الأيام".وواصل "لدينا إنذار بفصل تيار الكهرباء لأن النادي عليه 5 ملايين و317 ألف، ووصل للنادي خلال هذه الأيام".وأرسل "شركة المياة لها مديونية مليوني جنيه و014 ألف على النادي وتم إرسال إنذار بذلك خلال هذة الايام، كذلك مليون جنيه و613 ألف جنيه أخرى".وأوضح "فريق تنس الطاولة له مستحقات بمليوني جنيه، وفريق السلة له 25 مليون جنيه".وشدد "يوم الأحد كل لاعبي الطائرة والسلة وتنس الطاولة سيحصلون على مستحقاتهم، الأسبوع المقبل أي لاعب في فريق الكرة لديه النية للتجديد سنجدد له".وأردف "حدثت اجتماعات عديدة خلال الأيام الماضية، وخلال الوقت الحالي هناك تدفق للأموال لحل الأزمات، الزمالك خلال الوقت الحالي عاد إلى ما كان قبل نوفمبر 2020".وأكمل "أدعو اللجنة السابقة التي خرجت علينا خلال الوقت السابق وزعمت أنها ستقوم بعمل مؤتمر صحفي، أن يأتوا إلى مكتبي في النادي وسنعمل مؤتمر صحفي والرد عليهم بالمستندات".وتطرق للحديث عن قناة النادي قائلا: "قناة الزمالك لا تخص النادي وليس لنا علاقة بها ولا تتبعنا، ولنا حديث مع الشركة، إما أن تعود القناة لإدارة النادي أو إزالة الشعار من عليها".