كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد سحب قرعة الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.
ويشارك منتخب مصر في التصفيات برفقة 9 منتخبات هم السنغال والجزائر وتونس والمغرب ونيجيريا والكونغو والكاميرون ومالي وغانا.
وكان من المفترض سحب القرعة في الـ 18 من نوفمبر الماضي، على هامش إجراء نهائي كأس العرب بِقطر قبل تأجيل “الكاف” لها إلى 22 يناير الحالي بِمدينة دوالا الكاميرونية.
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التعليقات على الكاف يحدد موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم الحاسمة
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