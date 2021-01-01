الكاف يحدد موعد سحب قرعة تصفيات كأس العالم الحاسمة

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موعد سحب قرعة الدور الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022.



ويشارك منتخب مصر في التصفيات برفقة 9 منتخبات هم السنغال والجزائر وتونس والمغرب ونيجيريا والكونغو والكاميرون ومالي وغانا.



وكان من المفترض سحب القرعة في الـ 18 من نوفمبر الماضي، على هامش إجراء نهائي كأس العرب بِقطر قبل تأجيل “الكاف” لها إلى 22 يناير الحالي بِمدينة دوالا الكاميرونية.

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جاء ذلك على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم بِالكاميرون، بعد أن حلّ الرئيس باتريس موتسيي، اليوم الجمعة، بِموطن البطولة الكروية القارية.