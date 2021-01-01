

كارافان ويل سميث السابق يعرض للبيع مقابل 9 مليون ريال كارافان ويل سميث السابق يعرض للبيع مقابل 9 مليون ريال

المربع نت – منذ سنوات عديدة امتلك الممثل ويل سميث عربة كارافان تم صناعته بناءً على رغباته الخاصة بشكل مبتكر وفاخر لأقصى حد، ليهرب به من حياة الصخب في المدينة ويهرب من الأضواء للاستجمام في أماكن مريحة نفسياً، وبعد سنوات من امتلاكه لأكبر بيت متنقل، والذي تبلغ مساحته حوالي 1200 قدم مربع، قرر أن يعرضه للبيع.



كارافان ويل سميث السابق يعرض للبيع مقابل 9 مليون ريال 7



بحسب مصنع هذا البيت المتنقل، فإنه يضم 14 شاشة تليفزيون أكبر شاشة بهم 100 بوصة، ويغطي الجلد كل الأجزاء الموجودة بالبيت المتنقل، ويبلغ سعره فقط 300 ألف دولار ما يعادل مليون و125 ألف ريال، ويوجد به مطبخ مخصوص بقيمة 200 ألف دولار، ما يعادل 750 ألف ريال.

كارافان ويل سميث السابق يعرض للبيع مقابل 9 مليون ريال 8بالإضافة إلى أن المطبخ يوجد به ثلاجة بثلاثة أبواب وجرانيت وغسالة أطباق بقيمة 125 ألف دولار ما يعادل أكثر من 468 ألف ريال، كما أنه يحتوي على غرفة خاصة للمكياج بباب خلفي منفصل للخروج والدخول، وغرفة عرض الصحف.يعرض هذا البيت المتنقل حالياً للبيع بسعر 2.5 مليون دولار ما يعادل 9 مليون 375 ألف ريال سعودي



