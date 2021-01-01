المربع نت – مع اقترابنا من تدشين بي إم دبليو الفئة السابعة الجيل القادم، ظهرت تقارير جديدة عن استلام السيارة لنسخة هجينة بالقابس بقوة لن تقل عن 560 حصان، مع توقعات بتأخر تدشينها بحوالي العام مقارنة بالموديل القياسي.
من المتوقع استلام السيارة لمحرك 3.0 لتر بنزين توين تيربو 6 سلندر، مع تعديله خصيصاً من قسم M للأداء العالي، بقوة تقديرية تتعدى 400 حصان، مع محرك كهربائي بقوة تصل إلى 160 حصان.
وستتوفر نسخة الهايبرد بنظام دفع كلي وتصميم مماثل للفئة السابعة القياسية، والتي ستحصل على مقدمة جديدة كلياً بمصابيح أمامية LED منقسمة وشبك أمامي جريء.
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التعليقات على بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 ستحصل على نسخة هايبرد بقوة 560 حصان
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