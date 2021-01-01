

كاديلاك سيليستيك ستوفر نظام Ultra Cruise للقيادة الذاتية الكاملة كاديلاك سيليستيك ستوفر نظام Ultra Cruise للقيادة الذاتية الكاملة

كشفت جنرال موتورزعن موعد وصول نظام القيادة الذاتية الكاملة إلى سياراتها مع تدشين كاديلاك سيليستيك المرتقبة في عام 2023 حيث ستكون أول مركبة مجهزة بنظام Ultra Cruise.



تم الإعلان عن Ultra Cruise العام الماضي، وسيوفر النظام أحدث مجموعة من الكاميرات والرادارات وأجهزة استشعار LiDAR لقراءة كامل محيط السيارة على مدار 360 درجة. ويعد النظام أكثر تقدماً من Super Cruise لأنه يتفاعل مع أجهزة التحكم في حركة المرور الدائمة، ويدعم التغييرات التلقائية وتبديل المسارات حسب الطلب.



لا تزال جنرال موتورز تحتفظ بالعديد من تفاصيل النظام وأداءه، وسيدعم Ultra Cruise التنقل على طول طرق أكثر من 3.2 مليون كيلومتر في الولايات المتحدة وكندا. وسيدعم النظام في المستقبل أكثر من 5.5 مليون كيلومتر إضافية.