

بيتكوين تنهار.. العملة الرقمية تهوي إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر بيتكوين تنهار.. العملة الرقمية تهوي إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر

هوت قيمة العملة الرقمية بيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال 3 أشهر، أمس الخميس، على خلفية توتر بشأن تشديد السياسات النقدية الأمريكية، وقطع خدمة الإنترنت في كازاخستان، التي تُعد أكبر مركز لتعدين عملة بيتكوين في العالم.



وهوت قيمة بيتكوين إلى 41.222.41 ألف دولار بعد دقائق من تمام التسعة من مساء أمس الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، واصلة إلى أدنى مستوى لها منذ 29 سبتمبر الماضي.



وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، كانت قيمة بيتكوين قد بدأت التراجع تدريجيًا قبل أيام، بعد دقائق من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ألمح خلاله إلى احتمال تراجعه عن برنامج التحفيز المتبع لمواجهة آثار جائحة كورونا.

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وأدى تلميح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية امتدت إلى العملات المشفرة. ومع أن خبراء تعدين عملة بيتكوين يصرون على أنها غير مرتبطة بالأسواق المالية التقليدية، فقد لوحظ ارتباط متزايد في التغيرات التي تطرأ على قيمة بيتكوين والأسهم في الأسواق المالية.ويؤثر سعر "بيتكوين" في العادة على بقية أسعار العملات الرقمية المشفرة التي غالبا ما ترتفع وتنخفض مع ارتفاع وانخفاض سعر أكبر عملة مشفرة.كما شهدت ثاني أكبر عملة مشفرة وهي "إيثريوم"، تراجعا بنسبة تصل إلى 8.3 بالمئة مسجلة أقل من 3200 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر.