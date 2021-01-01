هوت قيمة العملة الرقمية بيتكوين إلى أدنى مستوى لها خلال 3 أشهر، أمس الخميس، على خلفية توتر بشأن تشديد السياسات النقدية الأمريكية، وقطع خدمة الإنترنت في كازاخستان، التي تُعد أكبر مركز لتعدين عملة بيتكوين في العالم.
وهوت قيمة بيتكوين إلى 41.222.41 ألف دولار بعد دقائق من تمام التسعة من مساء أمس الخميس بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، واصلة إلى أدنى مستوى لها منذ 29 سبتمبر الماضي.
وبحسب قناة "سي إن بي سي" الأمريكية، كانت قيمة بيتكوين قد بدأت التراجع تدريجيًا قبل أيام، بعد دقائق من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) الذي ألمح خلاله إلى احتمال تراجعه عن برنامج التحفيز المتبع لمواجهة آثار جائحة كورونا.
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التعليقات على بيتكوين تنهار.. العملة الرقمية تهوي إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر
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