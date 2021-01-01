

مواصفات وأسعار هوندا اكورد موديل 2022.. صور مواصفات وأسعار هوندا اكورد موديل 2022.. صور

تقدم شركة هوندا اليابانية العديد من الإصدارات القوية داخل السوق المصري للسيارات، ومنها النسخة اكورد موديل 2022، والتي تضم باقة من تقنيات الحماية والأمان، إلى جانب التجهيزات الخاصة ببرامج الرفاهية والتحكم، ودعم قائد المركبة على تحديات الطريق، مع التقنيات الداخلية والإطلالة الخارجية التي تأتي بالكثير من المفاهيم.



الأداء الفني للسيارة هوندا اكورد موديل 2022

تمتلك السيارة هوندا اكورد موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج 188 حصانا، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.



وسائل الحماية والأمان للسيارة هوندا اكورد موديل 2022

ودعمت السيارة هوندا اكورد موديل 2022 بمكابح مانعة للانغلاق، ونظام متابعة ضغط الإطارات، مع تقنية التوازن الالكتروني ESP، بالإضافة إلى خاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، والمساعدة على تجاوز المنحدرات، مع فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن وركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

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تصميم السيارة هوندا اكورد موديل 2022وترتكز السيارة هوندا اكورد موديل 2022 على جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع نسبة طول كلي بلغت 4881 مم، وبعرض يبلغ 1861 مم، و 1450 مم للارتفاع، بالإضافة إلى مساحة تخزين تتسع إلى 472 لترا، مع مصابيح أمامية تحمل طابع عدواني المظهر، وشبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، وفتحة سقف كهربائية.تجهيزات السيارة هوندا اكورد موديل 2022كما تضم السيارة هوندا اكورد موديل 2022 مصابيح ضباب LED LIGHT، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، مع نظام صوتي وترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وشاشة ملونة لعرض المعلومات وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 7 بوصة، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء، ومثبت سرعة، مع قفل مركزي، وامكاني دخول السيارة بدون مفتاح، و 4 زجاج كهربائي.أسعار السيارة هوندا اكورد موديل 2022 في مصروتقدم السيارة هوندا اكورد موديل 2022 من فئة واحدة "اوتوماتيك" EXL مع قيمة سعرية قدرها 695 ألف جنيه.