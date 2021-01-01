تقدم شركة هوندا اليابانية العديد من الإصدارات القوية داخل السوق المصري للسيارات، ومنها النسخة اكورد موديل 2022، والتي تضم باقة من تقنيات الحماية والأمان، إلى جانب التجهيزات الخاصة ببرامج الرفاهية والتحكم، ودعم قائد المركبة على تحديات الطريق، مع التقنيات الداخلية والإطلالة الخارجية التي تأتي بالكثير من المفاهيم.
الأداء الفني للسيارة هوندا اكورد موديل 2022
تمتلك السيارة هوندا اكورد موديل 2022 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على إنتاج 188 حصانا، وعزم أقصى للدوران 260 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس اوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.
ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود يبلغ 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.
وسائل الحماية والأمان للسيارة هوندا اكورد موديل 2022
ودعمت السيارة هوندا اكورد موديل 2022 بمكابح مانعة للانغلاق، ونظام متابعة ضغط الإطارات، مع تقنية التوازن الالكتروني ESP، بالإضافة إلى خاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، والمساعدة على تجاوز المنحدرات، مع فرامل يد كهربائية، وحساسات ركن وركن مدعومة بكاميرا خلفية، ومرايات جانبية كهربائية، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.
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التعليقات على مواصفات وأسعار هوندا اكورد موديل 2022.. صور
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