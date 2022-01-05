

استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 يناير 2021.. تعرف على سعر الجرام عيار 21 استقرار أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 يناير 2021.. تعرف على سعر الجرام عيار 21

ينشر صدى البلد سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 يناير 2022؛ بعد تراجعه أمس بنحو 6 جنيهات على مستوي بعض الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة.



سعر الذهب الأن في مصر

ووصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 791 جنيها بارتفاع م جنيهات عن سعره في مستهل تعاملات اليوم حيث افتتح التعاملات على سعر 786 جنيها لكل جرام.

فيما سجل سعر الجرام من عيار 24 أغلى فئة في سوق الذهب نحو 905 جنيهاً، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو677 جنيها، ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة بين المشغولات الذهبية نحو525 جنيها .



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية