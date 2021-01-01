

الموليبدينوم.. معدن مهم لجسمك يعالج فقر الدم ويزيل السموم الموليبدينوم.. معدن مهم لجسمك يعالج فقر الدم ويزيل السموم

هناك العديد من المعادن النادرة الذي يحتاجها جسمك والتي قد تكون موجودة في بعض الأطعمة التي تتناولها بشكل يومي، ولكن تجهل بفوائدها المميزة لجسمك، ومن ابرز تلك المعادن هو معدن الموليبدينوم الذي يعد من أهم المعادن لصحة جسمك.



ويمكنك الحصول على معدن الموليبدينوم من خلال تناولك الخضروات الورقية والبقوليات مثل البازلاء والحبوب والفول والتبس والمكسرات والكبدة، وتعد الفاصوليا مصدر قوي لمعدن الموليبدينوم.، وذلك بحسب موقع food info.



ومن أبرز فوائد معدن الموليبدينوم للجسم، فهو يعمل على الحملية وعلاج كشاكل فقر الدم، بالإضافة إلى انه مفيد في علاج أعراض الربو التي تسببها الكبريتيت، و الكبريتيت هي مواد كيميائية تستخدم في الغالب لحفظ الطعام وكذلك لمنع تغير لون الأطعمة الموجودة في الأطعمة، تسبب المواد الكيميائية في ظهور أعراض الربو مثل الصفير والحساسية والحكة ، والإغماء ، وصعوبات التنفس لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من الكبريتيت.

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وتشير إلى أن التقرير بأن معدن الموليبدينوم يلعب دورًا حيويًا في إنتاج الألدهيد أوكسيديز ، الذي يساعد في إزالة السموم من الجسم، بجانب إلى انه يحمي من الاصابة بتسوس الاسنان، وهناك بعض التقرير التي تشير بأن معدن الموليبدينوم يساعد في الحماية من الإصابة ببعض الأورام السرطانية، والغريب بأن يقلل اعراض الاصابة بمرض ويلسون الوراثي.وثبتت الدراسات بأن تناول مكملات الموليبدينوم لمدة 4 أسابيع لها فاعلية كبيرة على تخفيف الأوجاع والآلام وكذلك على صحة الانسان بشكل عام.وتحتاج النساء والمرضعات إلى حوالي 50 ميكروجرام من هذا المعدن في اليوم الواحد، لتفادي الاصابة بفقر الدم، وازالة السموم من الجسم، ولكن التقرير الحديثة اثبتت بانه في حالة تناول جرعة زائدة من معدن الموليبدينوم قد يسبب الاصابة بالتسمم الغذائي « حاول إلا تتناول أكثر من 2000 ميكروجرام في اليوم» وتشير بعض الدراسات السريرية إلى أن الاكثار من تناول الاطعمة الغنية بمعدن الموليبدينوم قد يؤدي ذلك إلى تلف الأعضاء ، وأعراض النقرس ، ونقص في المعادن الأخرى ، واختلالات عصبية والاصابة بنوبات عصبية.