

5 أفكار لتسالى خفيفة وصحية لأطفالك فى ليالى الشتاء.. "مثالية للموفى نايت" 5 أفكار لتسالى خفيفة وصحية لأطفالك فى ليالى الشتاء.. "مثالية للموفى نايت"

كثيرًا ما يشعر أطفالنا بالجوع في ليالي الشتاء الباردة، الأمر الذي يدفعهم للتوجه إلى ثلاجة المنزل وتناول أي أطعمة موجودة بها، مثل بقايا وجبة الغداء، أو السناكس غير الصحية المليئة بالدهون والكربوهيدرات التي ترفع السعرات الحرارية بجسم أطفالنا وتعرضهم للسمنة وزيادة الوزن، لذا نقدم لكي عدد من السناك الصحية واللذيذة التي يمكنك إعدادها بسهولة وتقدميها لأطفالك ليلا لتمنحهم شعورا بالشبع وتمدهم بالطاقة اللازمة خلال فصل الشتاء لمواجهة الطقس البارد والاستمتاع بليلة أفلام مع طعام صحي لذيذ، حيث تقدم الشيف رانيا قاسم لقراء "اليوم السابع" بعض الوجبات المناسبة في الليل للأطفال.



عصا مكعبات الطماطم والخيار مع الجبن:

من أشهى السناكس التي يمكنك تقديمها للأطفال وتتكون من "2 حبة خيار مقطع حلقات، 1 كوب طماطم شيري أو مقطعه مكعبات، جبن قليل الدسم مكعبات وعيدان خشبية، ويمكنك تحضيرها بالطريقة التالية: اغسلي الخيار والطماطم بالماء جيداً، واحضري العيدان الخشبية وضعي حلقات الخيار بالتبادل مع الطماطم والجبن" ثم قدميها لصغارك أمام فيلمهم المفضل.



زبادي بالتوت :

إذا كان أطفالك لا يحبون الزبادي فجربي إضافة بعض النكهات والفواكه اللذيذة مثل التوت والمقادير هي: عبوة من الزبادي، كوب من الكريمة الحلويات المخفوقة، ربع كيلو من التوت الأحمر المجمد، وصوص التوت وعبوة من الحليب المكثف المحلى.

طريقة عمل الزبادي بالتوتنخلط كلا من الحليب المكثف المحلى مع الكريمة المخفوقة وصوص التوت جيدا، ثم نضيف إليهم التوت المجمد مع التقليب جيدا ونضعه في الثلاجة حتي يتجمد تماما. نزينه بالكريمة وصوص التوت وبعض حبات التوت الأحمر، ويقدم للأطفال مجمدا .شيش طاووق الفواكة:يمكن لهذا السناك أن يجذب انتباه الأطفال وينال إعجابهم على الفور والمقادير هي "تفاح، كيوي، موز، برتقال، فراولة، حليب مكثف أو عسل أبيض، قطع شيكولاته، وأعواد خشبية".طريقة عمل شيش طاووق الفواكهقومي بتقطيع الفواكه إلى مكعبات متوسطة، واحضري العود الخشبي وقومي بوضع الفواكة بالترتيب وضعي قطعة شيكولاتة، ثم قومي بتزيينها بالحليب المكثف ويمكن استبداله بالعسل الأبيض.بسكويت الشوفان والموز:بسكويت لذيذ وغني سيحبه أطفالك بكل تأكيد والمقادير هي ( كوب شوفان مطحون نصف طحنة، رشه فانيليا، 2 ملعقه كبيرة زبدة فول سوداني، نصف ملعقة صغيرة قرفة ( اختياري)طريقة عمل بسكويت الشوفان والموزيهرس الموز جيدا ونضيف زبدة الفول السودانينضيف الفانيليا والقرفةنضيف الشوفان ونخلط جيدا ونشكل الخليط كور ونبططهانضع البسكويت في صينيه فرن على ورق زبدةندخلها فرن ساخن على حرارة 180 لمدة 10 دقائق تقريبا.توست بالموز :من الوجبات الغنية والمليئة بالعناصر الغذائية التي يحتاجها طفلك، ويسهل تحضيرها فمقاديرها كما يلي: 2 توست ابيض، 2 ثمرة موز قطع، قطعة زبدة صغيرة، وشة قرفة ويمكن استبدالها بسكر بنيطريقة عمل توست الموزقومي بتسييح قطعة زبدة فى طاسة تيفال.نضع على الزبدة رشة قرفة أو السكر البني ونقلب جيدا حتى يذوب تمامانضع التوست فى الطاسة ونقلبه حتى يأخذ لون ذهبي، ثم نضع التوست في طبق ونضع عليه موز وصوص شوكولاته أو كراميل ونضع قطعه أخرى من التوست ونكرر نفس الخطوة.يمكن تزيينه بالمكسرات أو الأيس كريم بدلا من صوص الشوكولاته والموز .



