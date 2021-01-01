

8 معلومات عن رادار المرور الجديد .. يُسجل المخالفة وقت حدوثها 8 معلومات عن رادار المرور الجديد .. يُسجل المخالفة وقت حدوثها

رادار المرور الجديد | قامت وزارة الداخلية، بتركيب رادارات مرور حديثة على الطرق السريع والدائرية لتتصدى لمخالفات قواعد السير المختلفة.



وتقم هذه الرادرات بتصوير المخالفين ليلًا ونهارًا؛ لترصد جميع المخالفات مثل عدم تركيب حزام الآمان والسير عكس الاتجاه، والسرعات الجنونية، والانتظار الخاطئ، والتخطي الخاطئ، واستخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.



معلومات عن رادار المرور الجديد

تعمل على تصوير السيارات المخالفة للسرعات المقررة لها في الليل؛ وبمجرد التقاط المخالفة يتم توقيعها على صاحب السيارة.

أيضًا تقوم بمراقبة السرعة على الطرق المحاور وداخل الكتل السكانية لـ 40 كيلو مترا / في الساعة وداخل المدن 60 كيلو مترا / الساعة.

بالإضافة إلى ذلك فإن المخالفة تُرصد بالألوان وتصل جودة الصورة ليلا حتى 40 ميجا بكسل، ومسافة تتجاوز 300 متر.

كما تسمح الرادارات ليلا في قياس السرعة قبل وصول العربة وبعد تجاوزها للرادار.

فضلًا عن ذلك فإنها تستطيع مسح العديد من السيارات في نفس الوقت في جميع الاتجاهات.

وكذلك تلتقط فيديو وصور فوتوغرافية لمخالفي قانون السير.

تم تركيب نوع حديث من الرادارات بمحاور القاهرة ومنها الرادار الفرنسي تفعيله على طريق المطار الجديد، ومحور المشير، ومحور المليون شجرة، ومحور جوزيف تيتو بالقاهرة، إضافة إلى بعض الطرق السريعة بين المحافظات.

كما تم تركيب رادار ألمانى بطريق السويس والطرق الدائرية.