5 طرق لتقليل مخاطر العيوب الخلقية للجنين

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إذا كنتي تخططين للحمل ، فمن الطبيعي أن تعمل كل ما في وسعك للمساعدة أن يكون طفلك بصحة جيدة كما ينبغي.







على الرغم من عدم وجود طريقة للوقاية تمامًا من العيوب الخلقية أو المشكلات الصحية الأخرى ، يمكنك زيادة فرصك في إنجاب طفل سليم من خلال ما تفعله قبل الحمل وأثناءه.

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فيما يلي 5 طرق للمساعدة في تقليل مخاطر التشوهات الخلقية والحصول على حمل أكثر صحة وفقا لpih healthقم بزيارة الطبيباذا اكتشفت أنك حامل مؤخرًا في كلتا الحالتين ، من المهم مراجعة الطبيب بانتظام.سيقوم طبيبك بمراقبة صحتك وصحة جنينك إذا كنت حاملاً بالفعل.ستحصلين أيضًا على مساعدة في إدارة الحالات الصحية المزمنة وإرشادات حول ما يجب فعله (أو تجنبه) لمنح طفلك أفضل فرصة للتمتع بصحة جيدة.اتبع العادات الصحية .قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل وقد تزيد أيضًا من فرصة حدوث عيوب خلقية.احرصي على الحصول على وزن صحي قبل الحمل.افعل ذلك من خلال عادات نمط الحياة الصحية ، مثل اتباع خطة الأكل الصحي وممارسة الرياضة بانتظام.تخطي الحميات الغذائية المبتذلة التي قد تسلب جسمك من العناصر الغذائية المهمة على الرغم من فقدان الوزن.تناول حمض الفوليك .توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن تتناول جميع النساء في سن الإنجاب 400 ميكروغرام من حمض الفوليك يوميًا.يجب أن يتم ذلك على أساس منتظم ، ليس فقط بمجرد أن تعرف أنك حامل ، لأن العيوب الخلقية تحدث غالبًا في دماغ الطفل والعمود الفقري قبل أن تعرف المرأة أنها حامل.قد يتسبب شرب الكحول وتدخين السجائر أو استخدام العقاقير الأخرى في حدوث مشكلات صحية أثناء الحمل ، بما في ذلك العيوب الخلقية المحتملة أو انخفاض الوزن عند الولادة أو الولادة المبكرة.إذا كنتِ تخططين للحمل ، فإن أفضل وقت للتوقف عن استخدام أي مواد ضارة هو قبل الحمل.احصل على التطعيم .من المستحسن أن تكون النساء على اطلاع بجميع اللقاحات الموصى بها قبل الحمل. بالإضافة إلى ذلك ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن تحصل المرأة الحامل على لقاحين أثناء الحمللقاح الأنفلونزا ولقاح Tdap، كما يوصون بلقاح COVID-19من الأفضل مناقشة أي أسئلة أو مخاوف قد تكون لديك حول التطعيمات مع طبيبك.لا يوجد شيء واحد يضمن حملًا صحيًا ، ولكن اتباع هذه الخطوات يمكن أن يساعدك في منحك أنت وطفلك بداية أقوى!