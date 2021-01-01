أعراض نقص فيتامين د.. وطرق الحصول عليه



فيتامين د فيتامين د





يمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى فقدان كثافة العظام وتصبح رقيقة جدًا مما قد يساهم في هشاشة العظام والكسور.





قد يعجبك أيضا...

من المهم معرفة ما إذا كنت تعاني من نقص لتقديم النصح لك حول كيفية زيادة مستويات فيتامين د ، إذا لزم الأمر.تتضمن بعض علامات وأعراض نقص فيتامين د ما يلي:التعرق المفرطضغط دم مرتفعزيادة الوزنتقلب المزاجإعياءقلقاكتئابعدوى متكررةبطء التئام الجروح الجلديةمشاكل في الجهاز الهضميجلد جافالم المفاصللتحسين المناعة.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين د3 علامات تظهر ببشرتك تدل على نقص فيتامين دهناك عدة طرق نتناول فيها فيتامين د وفقا ل healthlineالتعرض للشمسيمكن أن يساعد التعرض لأشعة الشمس في تعويض الجسم بالفيتامين ، ولكن مع ذلك ، فإن هذا لا يكفي للحفاظ على صحة العظام .كما يمكن تناول مكمل فيتامين د فمن المهم عدم تناول الكثير من فيتامين (د) لأنه قابل للذوبان في الدهون ويمكن أن يكون ضارًا بشكل زائد" ،كما يمكن الحصول علي فيتامين د ، من دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي اليومي مثلالأسماك الدهنية (مثل: التونة أو الماكريل أو السلمون)منتجات الألبان (الجبن والزبادي وما إلى ذلك)بيضالأطعمة المدعمة (بعض منتجات الألبان وعصير البرتقال وحليب الصويا وما إلى ذلك)