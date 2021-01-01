بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بط محشي

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بط محشي

صورة الخبر: طريقة عمل بط محشي
طريقة عمل بط محشي


بط محشي من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص ويحرص العديد على تناولها باستمرار بالأخص خلال الاحتفال بالمناسبات والتجمعات فهي من الأكلات الشهية.

قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بط محشي في المنزل

مقادير بط محشي

للبط :

ملح

فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة 7 بهارات

1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة كبيرة حبهان

2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

5 بصلة شرائح

بشر 3 ليمون

3 عود روزماري

1 ملعقة كبيرة زعتر



- جليز:

200 جرام معجون تمر هندي

100 جرام عسل أسود

3 ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملح

طريقة تحضير بط محشي

التتبيلة:

حشو البطة بالتتبيلة

للجليز:

يخلط معجون تمر هندي وعصير ليمون وعسل أسود وملح

ثم يدهن جلد البطة بالكامل وتوضع في صينية ثم تغطى بورق ألومنيوم

تدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة حتى تمام النضج

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بط محشي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23865

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager