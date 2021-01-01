بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بط محشي

طريقة عمل بط محشي
بط محشي من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص ويحرص العديد على تناولها باستمرار بالأخص خلال الاحتفال بالمناسبات والتجمعات فهي من الأكلات الشهية.
قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بط محشي في المنزل
مقادير بط محشي
للبط :
ملح
فلفل أسود
2 ملعقة كبيرة 7 بهارات
1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب
1 ملعقة صغيرة شطة
1 ملعقة كبيرة حبهان
2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور
2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
5 بصلة شرائح
بشر 3 ليمون
3 عود روزماري
1 ملعقة كبيرة زعتر
- جليز:
200 جرام معجون تمر هندي
100 جرام عسل أسود
3 ملعقة صغيرة عصير ليمون
ملح
طريقة تحضير بط محشي
التتبيلة:
حشو البطة بالتتبيلة
للجليز:
يخلط معجون تمر هندي وعصير ليمون وعسل أسود وملح
ثم يدهن جلد البطة بالكامل وتوضع في صينية ثم تغطى بورق ألومنيوم
تدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة حتى تمام النضج
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