بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل بط محشي



طريقة عمل بط محشي طريقة عمل بط محشي



بط محشي من الأطباق الرئيسية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص ويحرص العديد على تناولها باستمرار بالأخص خلال الاحتفال بالمناسبات والتجمعات فهي من الأكلات الشهية.



قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بط محشي في المنزل





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مقادير بط محشيللبط :ملحفلفل أسود2 ملعقة كبيرة 7 بهارات1 ملعقة صغيرة جوزة الطيب1 ملعقة صغيرة شطة1 ملعقة كبيرة حبهان2 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم5 بصلة شرائحبشر 3 ليمون3 عود روزماري1 ملعقة كبيرة زعتر- جليز:200 جرام معجون تمر هندي100 جرام عسل أسود3 ملعقة صغيرة عصير ليمونملحطريقة تحضير بط محشيالتتبيلة:حشو البطة بالتتبيلةللجليز:يخلط معجون تمر هندي وعصير ليمون وعسل أسود وملحثم يدهن جلد البطة بالكامل وتوضع في صينية ثم تغطى بورق ألومنيومتدخل الفرن على درجة حرارة 170 درجة حتى تمام النضج