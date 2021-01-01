انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس السخنة|فيديوجراف



انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس انقلاب أتوبيس وونش على طريق السويس

يبدو أنه أسبوع الحوادث، فعقب حادث طريق الدائري الأوسطي بأقل من 24 ساعة وقع حادثين آخرين على طريق السويس - العين السخن حيث انقلب أتوبيس بالركاب، بالإضافة إلي انقلاب ونش في حادث آخر منفصل.



حادثي طريق السويس - العين السخنة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة 45 مواطنا في حادث انقلاب حافلة ركاب (الأتوبيس) والتي وقعت في وقت سابق اليوم الخميس عند طريق (السويس - العين السخنة)، ووفاة مواطنين اثنين في انقلاب "ونش" بمحافظة السويس، وذلك في حصر مبدئي لأعداد ضحايا الحادثين.



حادث طريق الدائري الأوسطي

كشفت النيابة العامة عن تكرار وقوع الحوادث المرورية بمحل الواقعة، التي شهدت أمس الحادث المروري بالطريق الدائري الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان-، وذلك من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث.

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وناشدت النيابة العامة، في بيان أصدرته أمس الأربعاء، المختصين بالانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.وأكدت النيابة العامة استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.وقالت النيابة العامة، إنها أخطرت بوقوع حادث مروري بالطريق الأوسطي اتجاه الجيزة -بدائرة حلوان- باصطدام سيارة نقل تجرّ مقطورة بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به.وأوضح البيان أن السيارة المتسببة في الحادث اندفعت بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.وأشارت إلى أنه تم التحفظ على قائد السيارة النقل المتسببة في الحادث ونقل المصابين للمستشفيات لعلاجهم.وأفاد البيان بأن النيابة العامة انتقلت لموقع الحادث لمعاينته، وللمستشفيات لمناظرة جثمان المتوفى وسؤال المصابين واستجواب المتهم المتحفظ عليه.وقررت النيابة العامة ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية والمهندسين الفنيين لمعاينة مسرح الحادث والسيارات المشتعلة به بيانًا لسبب اندلاع الحريق بها، وحصر تلفياتها وبيانها، وعرض المتهم المتسبب في الحادث على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة منه بيانًا لمدى تعاطيه موادَّ مخدرة من عدمه، وجارٍ استكمال التحقيقات.ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.