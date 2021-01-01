طرق فعالة للتخفيف من آلام المفاصل في الطقس البارد



آلام المفاصل آلام المفاصل

يشتكي الكثير من الأشخاص من آلام المفاصل في فصل الشتاء.



وذلك لأن البرد يوجه الدم بعيدًا عن الأطراف مما قد يسبب آلامًا في العضلات والمفاصل".



لكن هناك مايحافظ على درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء الطقس البارد

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كيف يمكن للمرء الحصول على الراحة؟1. حافظ على دفء نفسك: ستحافظ طبقات الملابس المناسبة على حرارة الجسم وتحافظ على دفء المفاصل مما يوفر الراحة.ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد التمارين المنتظمة في الحفاظ على ليونة مفاصلك والحفاظ على المرونة. كما أنه يساعد على تزييت المفاصل وتحسين تدفق الدم.3. الحفاظ على وزن صحي للجسم : يمكن أن يؤدي تغيير العادات الغذائية وانخفاض النشاط البدني خلال فصل الشتاء إلى زيادة الوزن.هذا يزيد من الحمل على المفاصل الرئيسية مثل الركبتين والتي يمكن أن تسبب آلام المفاصل أو تفاقمها.يمكن أن يساعد خفض وزن الجسم في منع الألم.الترطيب والنظام الغذائي المتوازن: يمكن أن يسبب الجفاف التعب وآلام العضلات. الحفاظ على كمية كافية من السوائل.يعد اتباع نظام غذائي صحي متوازن يحتوي على كميات كافية من العناصر الغذائية الأساسية بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين د أمرًا حيويًا لصحة العظام والمفاصل.تجنب تناول الملح الزائد والسكر والكربوهيدرات المكررة والأطعمة المصنعة. إذا كنت تعتقد أنك لا تحصل على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د من نظامك الغذائي ، فناقش مع طبيبك بشأن المكملات.5. استخدام الحرارة لتخفيف آلام المفاصل: تطبيق الحرارة على شكل كيس ماء ساخن أو وسادة تدفئة كهربائية يمكن أن يوفر الراحة. يمكن أن تساعد الحمامات الدافئة أيضًا على استرخاء العضلات.في حالة الإصابات الحادة أو الالتواء ، فمن المستحسن استخدام أكياس الثلج وليس التسخين بالحرارة