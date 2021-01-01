شوبير : احتمالية وجود انفراجة فى أزمة الأهلي بكأس العالم للأندية



الإعلامي أحمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير





كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أن هناك احتمالات كبيرة لانفراج أزمة النادى الأهلي مع بطولة كأس العالم للأندية.



وتتعارض مواعيد مونديال الأندية في توقيتها مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، بما يعني حرمان الأهلي من نجومه الدوليين لمشاركتهم في كان 2022، مع منتخبات بلادهم.

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وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر: "احتمالات كبيرة لانفراج أزمة الأهلي في كأس العالم للأندية".ويجتمع المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم فى الساعة 12 ظهر غد الجمعة، بالعاصمة الكاميرونية بحضور كل أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم، وباتريس موتسيبى رئيس كاف، وجيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، لمناقشة العديد من الملفات المهمة على رأسها موعد كأس العالم للأندية.ويشهد اجتماع الاتحاد الأفريقي وإنفانتينو لأول مرة حضور رفيع المستوى من ممثلي فيفا بعد التصريحات المثيرة لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو تجاههم، كما يناقش المكتب التنفيذى، عدة نقاط مهمة أبرزها الإجراءات التى سيتخذها كاف خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير الجاري بالكاميرون، لضمان استمرار منافسات البطولة.