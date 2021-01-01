الهلال بطلا للسوبر السعودي بـ الفوز على الفيصلي بضربات الترجيح



الهلال بطلا للسوبر السعودي الهلال بطلا للسوبر السعودي





حقق فريق الهلال لقب بطولة السوبر السعودي بعد الفوز علي منافسه الفيصلي بركلات الترجيح .





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وتقدم فريق الفيصلي علي الهلال في الدقيقة 16 عن طريق محمد العمرى وأضاف زميله رومانيو الهدف الثاني في الدقيقة 24.وقلص فريق الهلال الفارق بهدف في الدقيقة 40 عن طريق سالم الدوسري.وقبل نهاية الشوط الأول طرد الحكم لاعب فريق الفيصلي جيليو تافاريس ، وفي الشوط الثاني سجل الهلال هدف التعادل في الدقيقة 53 من عمر اللقاء بأقدام ياسر الدوسري .ليجئ الفريقين الي ركلات الترجيح لحسم صاحب اللقبونجح الهلال في تسجيل جميع الكرات بينما اضاع الفيصلي ، ليتوج الزعيم بـ كأس السوبر السعودي .وجاء التشكيل الهلال كالتالي :عبدالله المعيوف : حراسة المرمى.الدفاع: محمد البريك، جانج هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا.الهجوم: سالم الدوسري، ماريجا، جوميز.وخاض الهلال مباراة السوبر السعودي بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي للمرة الثانية علي التواليولعب الفيصلي بطولة السوبرالسعودي بعد الفوز بلقب بطولة كأس الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين .