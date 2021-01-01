فرصة للدراسة في إيطاليا.. تفاصيل التقديم



فرصة للدراسة في إيطاليا فرصة للدراسة في إيطاليا





أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المكتب الثقافى بروما أوضح أن الجامعة الإيطالية قد أعلنت عن التقدم لمنح دراسية على النحو التالى:





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