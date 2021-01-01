التعليم: مد التسجيل لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» لمدة شهر



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم





شهد موقع التقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022، ضغطا كبيرا من الطلاب المصريين الموجودين في جميع دول العالم نتيجة لهذا الضغط، حيث ظهرت العديد من المشكلات التقنية التي تعثر بسببها أولياء الأمور في تسجيل بيانات أبنائهم.



وعلى الفور قررت وزارة التربية والتعليم إيقاف موقع التقدم لـ امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لحين إصلاح الأعطال للتيسير على أولياء الأمور.

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وقالت وزارة التربية والتعليم: "سيتم مد فترة التسجيل على موقع التقدم لـ امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 لمدة شهر بدءا من موعد إعادة تشغيله.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت بوابة إلكترونية لـ التقدم لـ أبنائنا في الخارج ودفع مصروفاتها أونلاين وتحميل شروط الامتحانات.ويمكن لمن يهمه الأمر الدخول على البوابة الإلكترونية لـ أبنائنا في الخارج على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على:https://sabroad.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2Fوللاطلاع على مناهج أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال الضغط على:https://supportsabroad.emis.gov.eg/Distribution.aspxويمكن تحميل جميع شروط وضوابط امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال الضغط على:http://emis.gov.eg/Site%20Content//pdf/2021/sonabroad/sanbrod_2022.pdfموعد امتحانات أبنائنا في الخارج 2022أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات أبنائنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الأول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 أبريل المقبل، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو المقبل، طبقا للجداول التي ستصدرها الإدارة العامة للامتحانات.ومن المقرر أن تعقد امتحانات أبنائنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في مصر في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام.ويسمح بدخول امتحانات الدور الأول للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به في جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي 2021 / 2022 على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان.وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فيتم تحميل ملف الأنشطة وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي / لغات) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويقوم الطالب بأداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده، ثم يقوم ولي أمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الإلكتروني، مع العلم بأنه لن يتم إصدار أي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الأنشطة.أما عن امتحانات الدور الثاني، فيسمح للطالب الراسب في مادة أو أكثر بالدور الأول سواء كانت المادة الدراسية داخل أو خارج المجموع الكلي بالتقدم لأداء امتحان الدور الثاني، وتحتسب للطالب 50% من النهاية الكبرى المقررة لهذه المواد فقط، والطالب الذي يغيب في جميع المواد أو بعض المواد بالدور الأول لعذر قهري، فيتم تقديم الأسباب والمستندات الدالة على ذلك إلى الإدارة العامة للامتحانات للبت في قبوله.وفي حالة الموافقة على قبول الطالب بامتحان الدور الثاني، فإنه يؤدي الامتحان في جميع المواد أو المتغير عنها بنظام المنهج كاملا ويحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد.ولا يحق للطالب التقدم لامتحانات الدور الثاني ما لم يكن متقدما لامتحانات الدور الأول في امتحانات أبنائنا في الخارج أو إحدى الإدارات التعليمية في مصر.رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج 2022أعلنت وزارة التربية والتعليم، رسوم دخول امتحانات “أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.وقررت وزارة التربية والتعليم، أن تكون رسوم امتحانات أبنائنا في الخارج هذا العام 150 دولارا لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من خلال الموقع الإلكتروني.خطوات التقدم لـ امتحانات أبنائنا في الخارجإنشاء حساب خاص على موقع “أبناؤنا في الخارج” من خلال رابط https://sabroad.emis.gov.egتحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات “أبناؤنا في الخارج” من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر.سداد مبلغ 150 دولارا أمريكيا لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال موقع “أبناؤنا في الخارج” بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني لولي الأمر.تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات "أبنائنا في الخارج واستيفاء جميع البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة.رفع صورة واضحة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة pdf.المتابعة الإلكترونية للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات أبنائنا في الخارج من خلال البريد الإلكتروني.انتظار الرد من المسئولين بقبول الطالب بنظام “أبناؤنا في الخارج” من عدمه ومراجعة الاستيفاءات المطلوبة.في حالة قبول الطلب يكون ولي الأمر مسئولا عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة له.في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، وتقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إعادة المستندات، ولا يحق لولي الامر المطالبة باسترداد أية مبالغ تم دفعها من خلال الموقع الإلكتروني.