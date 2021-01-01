الأعلى للجامعات: تحويل الطلاب للجان طبية حال ظهور أعراض كورونا بالامتحانات



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات



قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إن هناك عددا من المحظورات لا يمكن القيام بها أثناء الامتحانات ويجب على الطلاب الالتزام بها ومن بينها منع دخول أي طالب للجامعة أو لجان الامتحانات لم يحصل على تطعيم كورونا أو شهادة pcr .



وأضاف المصدر أنه حتى الآن الطلاب ملتزمون بالجامعات بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وفي حالة ظهور أي أعراض للمرض علي الطالب ، يتم منعه من الدخول ومن ثم تحويله إلى اللجنة الطبيبة للفحص والكشف.



وكان قد أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بجميع الجامعات والمعاهد.

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ووجه وزير التعليم العالي برفع حالة الاستعداد بجميع الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات.وشدد وزير التعليم العالي على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.