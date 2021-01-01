حقوق الطفل في الإسلام.. عضو الفتوى بالأزهر يكشف 9 منها |فيديو



حقوق الطفل في الإسلام حقوق الطفل في الإسلام



قال الشيخ أحمد نصر الدين، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حقوق الطفل في الإسلام كثيرة، فهناك حقوق الطفل قبل أن يولد المرء، وهناك حقوق ما بعد الولادة.



حقوق الطفل التي كفلها الإسلام

وتابع "نصر الدين" في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لموقع "صدى البلد" من خلال التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن من حقوق الطفل التي كفلها الإسلام قبل أن يولد ما يأتي:



1- أن يحسن كلا الزوجين اختيار شريكه فهي من حقوق الطفل، فعندما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يختار الشاب الفتاة قال: "فاظفر بذات الدين تربت يداك"، وقال:" لاتَزوَّجوا النساءَ لحُسنهنَّ ، فعسى حسنُهنَّ أن يُرديهنَّ ، ولا تزوَجوهنَّ لأموالهنَّ فعسى أموالُهنَّ أن تُطغيهنَّ ، ولكن تزوَّجوهنَّ على الدِّينِ ولأَمَةٌ خَرْماءُ سوداءُ ذاتُ دِينٍ أفضلُ". أي مشقوقة الأنف.

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كما أرشد الإسلام أولياء الفتاة أن يتخيروا صاحب الدين.2- عندما يأتي المولود أن يحسن والديه اختيار اسمه وأن يستبشر به، فقد استبشر بمولد إبراهيم وقال سميته تيمناً بأبيه إبراهيم عليه السلام.3- كما أن من حقوق الطفل اختيار أفضل الأسماء وأحسنها.4- تجنب الأسماء التي ليس لها أصول ومن ذات البيئة، وقد يناسب الطفل لكنه لا يناسبه حين البلوغ وغيرها من المراحل العمرية.5- أن يعق عنه سنة برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عق عن الحسن والحسين، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد عق عن نفسه.6- أن يتوافر قي العقيقة عن الذكر شاتين والبنت شاة واحدة، وهذه العقيقة أن تكون من بهائم الأنعام وعمرها في عمر عام وتخلو من العيوب.7- ختان الولد وهي سنة فعلها نبي الله إبراهيم عليه السلام وسار على نهجه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته.8- حسن التعليم والمصاحبة بالمعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم:" ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً، ثم يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة".9- غرس الأفكار الصحيحة في ذهنه الصغير، كما فعل النبي مع ابن عباس وقد نصحه بحفظ الله في حديث :"يا ابن عباس احفظ الله يحفظك".