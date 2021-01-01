هل يمكن أن أطلق نفسي للضرر في بلد غير إسلامي؟.. الأزهر يجيب

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هل يمكن أن أطلق نفسي للضرر في بلد غير إسلامي؟.. سؤال ورد إلى موقع صدى البلد من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث تقول سائلة: زوجي تركني في بلد إفريقي لا يعترف بالطلاق وتزوج بأخرى ولا أعلم مصيري.. فهل يمكن أن أنتظر مدة معينة وبعدها يقع الطلاق؟



هل يمكن أن أطلق نفسي للضرر في بلد غير إسلامي؟

وقال الشيخ أحمد نصر الدين، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مسألة الطلاق في هذه الحالة تتطلب قاضيا، مشيراً إلى أن الزوجة المتضررة يمكنها أن تسافر إلى أقرب دولة إسلامية وتقيم فيها دعوى التطليق إن أمكن للضرر، أو أن تلجأ لساحات القضاء في البلد المتواجدة فيه وتنتظر رأي القاضي وفصله في المسألة.

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وتابع "نصر الدين" في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لموقع "صدى البلد" من خلال التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الزواج في الشريعة الإسلامية هو زواج شرعي، ولا يحدث انفصال بتلك الطريقة، فعليكِ رفع قضية في بلد مسلم آخر، أو تلجأين إلى المحاكم.وشدد على أن ما يفعله الزوج هو أمر محرم لقول الله تبارك وتعالى:"وعاشروهن بالمعروف"، وقوله عز وجل:" ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا"، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أما أن يمسكها هكذا فهو أمر محرم، وفعل يدخله النار لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:" ما من عبدٍ يسترعيه الله رعيةً، ثم يموت يوم يموت وهو غاشٌّ لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة".واختتم بأن ما يحدث من الزوج هو من غش الرعية المنهي عنه وهو أيضاً لم يتق الله فيها، وهو فعل إثم يدخل النار".إلغاء العدة لـ المطلقةرد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على خبير قانونى طالب بـ إلغاء العدة لـ المطلقة التى تحصل على الطلاق بحكم محكمة.وقال أستاذ الفقه المقارن، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، إنه ضد بعض المحامين الذين يظهرون كل يوم على القنوات الفضائية والسوشيال ميديا، ويطالبون بأشياء غريبة، وهدفهم الوحيد التصدر والتريند.ولفت إلى أنه يحترم نقابة المحامين، ونقيب المحامين وجميع المحامين، ولكن كل يوم نجد محاميا يظهر بـ فكرة، مثل من يطالب بـ زواج التجربة، ومن يطالب بأن يكون هناك مساواة بين الذكر والأنثى فى الميراث، وأشياء كثيرة من هذا النوع.المؤسسات الدينية في عام العبور نحو الجمهورية الجديدة.. تبني استراتيجية موحدة للحد من الطلاق .. العبور بالدعوة إلى الفضاء الإلكتروني .. و"فتوى تريند" صحوة إفتائية لمواجهة فوضى السوشيالللحد من ظاهرة الطلاق.. بدء دورات الأحوال الشخصية بالأوقاف أول ينايروتحدث الدكتور أحمد كريمة عن العدة للمرأة، مشيرا إلى أن القاضى الذى يحكم بفقدان الزوج ويحكم بـ الوفاة، تقوم الزوجة من يوم الحكم بقضاء العدة، معلقًا: "من الممكن أن يكون الزوج غائبا من سنوات".ولفت إلى أن المرأة الوحيدة التى تتزوج ولا يكون لها عدة، هى من تتزوج ولم يدخل عليها زوجها، وهذا نص فى القرآن الكريم، ولكن غير ذلك عليها ان تقضي العدة.