طريقة عمل الحواوشى لأمهر الشيفات



طريقة عمل الحواوشى طريقة عمل الحواوشى





يعتبر الحواوشي من أبرز الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في مطبخك إليك طريقة تحضيره بطرق مختلفة اختارى الطريقة التى تناسبك لأمهر الشيفات





طريقة عمل الحواوشى بالعجين بالمقادير للشيف الشربينى

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كيلو دقيق لعمل العجينملعقتان من الخميرةنصف كوب حليبزيت الزيتونملعقة سكرملحكيلو لحم مفروم (لحم غنم او بقر)قطعتان من البصل المفروم الأوسطفصين من الثوم المهروسقطعتان من الفلفل الأخضر المقطعقطعتان من الطماطم المقطعةملعقة كبيرة من بهارات اللحمملح حسب الرغبةفلفل أسود حسب الرغبةعلبة بقدونس مفرومملوك الحواوشي.. فاتك كتير لو نزلت الشرقية ومأكلتش من العزيزية .. اعرف سر الخلطة|شاهدأحلى من المحلات .. طريقة عمل الحواوشي سريعاطريقة عمل الحواوشى بالعجين بالخطوات1- ضعى الدقيق فى وعاء على النار ونضيف الخميرة والسكر والملح وملعقة زيت الزيتون والحليب وبعض الماء2- حتى تحصلي على عجينة ناعمة ابدئى فى خلط جيدا واتركي العجين لبعض الوقت حتى يتخمر ونقطع العجينة إلى 12 كرة متوسطة الحجم3-على سطح خشبي نضع كرة من العجين وضعي عليها اللحم4-يُدهن سطح الحواوشى بالزيت ويوضع فى الفرنالحواوشى للشيف نجلاء الشرشابيكل ما تحتاجين لإعداد الحواوشى المصرىنصف كيلو لحم مفروم ويفضل اللحم الضاني.ثمرتين من الفلفل الأخضر.ثمرة فلفل حاربصلتين متوسطتي الحجم مفرومتينملح وفلفل أسود وبهارات وشطه(حسب الرغبة).عيش حواوشي طازج.زيتطريقة عمل الحواوشي:1-فى الكبة يضاف اللحم المفروم والفلفل المفروم وقلبي جيدًا.2-يمكن البدء فى إضافة التوابل و الشطة أو فلفل حار حسب الرغبة.3- يضاف الملح إلى الخليط ويقلب ثم يترك نصف ساعة أخرى في الثلاجة.4-قومي بفتح العيش وضعي جزء من الخليط داخل الرغيف مع توزيع الكمية جيدًا.5-يدهن صاج الفرن بقليل من الزيت وقومي برص الحواوشي المغلف بورق الزبدة ثم أدخلي الصاج في فرن متوسط الحرارة