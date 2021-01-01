طريقة عمل الحواوشى لأمهر الشيفات

طريقة عمل الحواوشى
يعتبر الحواوشي من أبرز الأكلات السريعة التي يمكن تحضيرها في مطبخك إليك طريقة تحضيره بطرق مختلفة اختارى الطريقة التى تناسبك لأمهر الشيفات
طريقة عمل الحواوشى بالعجين بالمقادير للشيف الشربينى
كيلو دقيق لعمل العجين
ملعقتان من الخميرة
نصف كوب حليب
زيت الزيتون
ملعقة سكر
ملح
كيلو لحم مفروم (لحم غنم او بقر)
قطعتان من البصل المفروم الأوسط
فصين من الثوم المهروس
قطعتان من الفلفل الأخضر المقطع
قطعتان من الطماطم المقطعة
ملعقة كبيرة من بهارات اللحم
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود حسب الرغبة
علبة بقدونس مفروم
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طريقة عمل الحواوشى بالعجين بالخطوات
1- ضعى الدقيق فى وعاء على النار ونضيف الخميرة والسكر والملح وملعقة زيت الزيتون والحليب وبعض الماء
2- حتى تحصلي على عجينة ناعمة ابدئى فى خلط جيدا واتركي العجين لبعض الوقت حتى يتخمر ونقطع العجينة إلى 12 كرة متوسطة الحجم
3-على سطح خشبي نضع كرة من العجين وضعي عليها اللحم
4-يُدهن سطح الحواوشى بالزيت ويوضع فى الفرن
الحواوشى للشيف نجلاء الشرشابي
كل ما تحتاجين لإعداد الحواوشى المصرى
نصف كيلو لحم مفروم ويفضل اللحم الضاني.
ثمرتين من الفلفل الأخضر.
ثمرة فلفل حار
بصلتين متوسطتي الحجم مفرومتين
ملح وفلفل أسود وبهارات وشطه(حسب الرغبة).
عيش حواوشي طازج.
زيت
طريقة عمل الحواوشي:
1-فى الكبة يضاف اللحم المفروم والفلفل المفروم وقلبي جيدًا.
2-يمكن البدء فى إضافة التوابل و الشطة أو فلفل حار حسب الرغبة.
3- يضاف الملح إلى الخليط ويقلب ثم يترك نصف ساعة أخرى في الثلاجة.
4-قومي بفتح العيش وضعي جزء من الخليط داخل الرغيف مع توزيع الكمية جيدًا.
5-يدهن صاج الفرن بقليل من الزيت وقومي برص الحواوشي المغلف بورق الزبدة ثم أدخلي الصاج في فرن متوسط الحرارة
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