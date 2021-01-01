طريقة تنظيف الكوارع .. كيفية الطهي والتقديم



طريقة تنظيف الكوارع طريقة تنظيف الكوارع





يعشق الكثير الأكلات المصرية الشعبية والتي تقدم بطرق مصرية قديمة توارثتها الكثير عن الأمهات وخاصة الكوارع .



الكوارع هي احدي الوجبات الشهية واللذيذة ولكن بدأ الكثير يتجاهلها بسبب بعض الصعوبات في طريقة عمل الكوارع بسبب تنظيف الكوارع.

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ولكن إذا كنتي تودين تقديم الكوارع نقدم لكي طريقة تنظيف الكوارع من الشعر وتقدمها بطرق سهلةطريقة تنظيف الكوارع :ـ يكشط الشعر إذا وجد , وتغسل جيداـثم إدعكيها بشوية دقيق وملح ونصف كوب خل .ـ وإتركيها فى الخليط ده فترة فى الثلاجة .ـ وتشطف عدة مرات بالدقيق وتشطف ثانية ,ـ يشق الحافر ويكسر عظم الكارع عرضا مع ملاحظة عدم انفصال أجزاء الكارع .ـ تبيض الكوارع وذلك بوضعها في ماء بارد يكفي لتغطيتها وترفع على النار حتى يغلي ثم يستغنى عن الماءتوضع الكوارع في ماء آخر ويضاف إليها بصلة وحبهان ومستكة وملح وتسلق حتى تنضج ،ـ يراعى ترك الكوارع في مرقة السلق إلى وقت تقديمها حتى لا تسود في الهواء.طريقة تقديم الكوارعـ تقدم في صحن مع الليمون والبقدونس ويمكن أن تشوح قليلا في السمن وتقدم .ـ ينزع العظم ويقدم اللحم مع عصير الليمون والشطة .ـ تقدم الشوربة في بولة عميقة مع عصير الليمون أو يسقى بها العيش والأرز والفتة,طريقة طهى الكوارعـ إحضرى إناء كبير نضيف وضعى فيها قطعة زبده صغيره ثم تسيح فيها فصين ومستكة .ـثم ضعى ماء ساخن علي المستكة وبعد ما تغلي ضعي الكوارع ,.ـ ثم ضيفي بصله مقطعة أو مبشوره ونص ملعقة صغيره حبهان مطحون .ـ ثم ضعى الملح على الشوربة أتركيها تستوي علي نار عالية في الأول ثم تهدأ النار حتى تنضج تماما .طرق تنظيف الكوارع من الشعرتنظيف الكوارع :يمكنك تنظيف الأقدام للتخلص من بواقي الشعر والجلد من خلال- توضع الأقدام في حله به ماء ساخن لحرق بواقي الشعر-تزال بواقي الشعر بين الحوافر وعلى الجلد باستخدام سكين حاد-تغسل الكوارع جيدا بالملح والخل-وتنقع في الليمون والدقيق والخل الأبيض