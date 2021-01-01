بعد ضبط مواد غير صالحة.. تعرف على مخاطر المنظفات مجهولة المصدر



مخاطر المنظفات مجهولة المصدر مخاطر المنظفات مجهولة المصدر





يلجأ البعض إلى شراء المركبات والمنظفات المخلوطة ببعضها والتي بدأ الكثير في تصنيعها دون ترخيص بمواد مجهولة المصدر .



وقد تحتوي منظفات الغسيل غالبًا على مواد كيميائية ضارة تؤدي إلى آثار صحية سلبية ، تتراوح من تهيج الجلد إلى آلام الحلق .

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من أكثر المواد الكيميائية الضارة الموجودة في منظفات الغسيل مادة مسرطنة للإنسان .أما اذا كانت هذه المنظفات غير صالحة فقد تعرضك للخطر.. فلا يقتصر الأمر على بقاء هذه المواد الكيميائية في ملابسك بعد دورة الغسيل ، ولكنها قد تخترق جلدك أيضًا ، خاصةً عندما تصبح ملابسك رطبة أو مبللة.على سبيل المثال ، في كل مرة تتعرق فيها (خاصة بالقرب من الفخذ أو الإبط) يمتص جسمك بقايا المنظفات التي تحتوي عليها الأقمشة.مثال آخر على المكونات شديدة الضرر هي المبيضات التي قد تكون في المنظف الخاص بك..حيث تبقى هذه المبيضات في الملابس لفترة طويلة بعد الغسيل ، مما قد يسبب تهيجًا.وحذر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية من استخدام المنظفات المجهولة أو التي يتم خلطها ببعض لأنها تسبب أمراضا خطيرة وينتج عنها مواد سامة تضر الجلد والجسم .مخاطر المنظفاتكما تؤثر بعض المنظفات علي صحة الرئة والجهاز التنفسي حيث ان استنشاق المواد الكيميائية الموجودة بالمنظفات وروائحها النافذة تسبب الأمراض السرطانية.لذلك فننصح بعدم اللجوء لخلط المنظفات أو شراء منظفات غير معروفة حيث ان المنظفات غير الصالحة يمكن أن تعرضك للخطر .كما يجب قراءة التعليمات الموضحة علي أكياس المنظفات وطرق الاستخدام الصحيحة والابتعاد عن الأنواع المجهولة وغير المصرح بتداولها حفاظا على صحتك .