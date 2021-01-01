طريقة عمل بيتزا بصوص البافلو.. و4 أنواع جديدة بطعم مختلف غير الطماطم



بيتزا بصوص البافلو بيتزا بصوص البافلو





إذا كنتي من عشاق البيتزا وتحاولين أن تخترقي عالم المعجنات يجب أن تكون علي دراية بالصوص الخاص بـ البيتزا والذي يعطي مذاق مختلف ونقدم لكي اليوم صوص البافلو وصوصات اخري يمكن تطبيقها.





طريقة عمل بيتزا بصوص البافلو

صوص البافلو

البهارات

فلفل ابيض

ملح

ثوم بودرة

بصل بودرة

ملح صيني

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طريقة تحضير بيتزا بصوص البافلونضع أجنحة الدجاج في بوله نضيف فيها لبن زبادي وماء مخلل لمدة ساعة ونصف ثما نصفي الأجنحة و نضيف إليها البهاراتطريقة تحضير صوص البافلوزبده نباتي ١٠٠غرامشطه ١٥٠غرامفلفل ابيضبصل بودرةثوم بودرةنضيف زبدة في مغلايه ونضيف الشطة بعد ذوبان الزبدةثما نضيف البهارات على نار هادئة لمدة ٥دقائق.طريقة تحضيرصوص البافلو الحارالمقادير- الزبدة : كوب (بدرجة حرارة الغرفة)- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة- صلصة الفلفل الحار : كوب ونصف- سكر : نصف ملعقة- الخل الأبيض : ملعقتان كبيرتان ونصف- بابريكا : نصف ملعقة- ثوم بودرة : نصف ملعقةطريقة التحضيرفي قدر على نار متوسطة، اخلطي جميع المكونات واستخدمي المضرب اليدوي للخفق حتى تذوب الزبدة تماماً.استمري في التقليب حتى تغلي جميع المكونات وتصبح كثيفة القوام.ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانباً حتى يبرد.4 بيتزات بصوصات مختلفة غير الطماطمكلنا نحب البيتزا محلية الصنع ، ولكن في بعض الأحيان قد نحتاج الي صلصة فمن السهل إحضار القليل من التنوع في البيتزا الخاصة بك عن طريق استبدال صلصة البيتزا بأحد هذه البدائل اللذيذة1- بشاميلاصنع بيتزا بيضاء بصلصة البشاميل السهلة (أو البيضاء). اصنعي بالدقيق والزبدة واطهيه مع الحليب والتوابل لعمل صلصة بيضاء لذيذة ومثالية للأشخاص الذين ليسوا من عشاق صلصة الطماطم.2- الصلصةالصلصة هو بديل سهل آخر لصلصة البيتزا ويعمل بشكل جيد بشكل خاص إذا أضفت ​​الذرة والفاصوليا وغيرها من الإضافات اختر صلصة الطماطم إذا كنت لا تريد الابتعاد كثيرًا عن البيتزا التقليدية ، أو جرب صلصة خضراء مصنوعة من الطماطم والكزبرة.3- صلصة باربيكيوإذا كنت تحب بيتزا دجاج باربيكيو ، فإن استبدال صلصة الباربيكيو يعد فكرة رائعة.إذا لم يكن لديك وقت لشوي الدجاج ، فقط استخدم المشواة وأضف قطرة من الدخان السائل إلى عجينة البيتزا4 - البصل بالكراميليعتبر البصل ، المطبوخ ببطء والكراميل حتى يصبح لونه بنيًا ذائبًا وحلوًا ولذيذًا ، أساسًا لذيذًا لأي شيء تقريبًا. يُوزّع البصل على البيتزا ويُغطى بجبنة الفيتا والبروسكيوتو والفطر والجرجير أو السبانخ ورذاذ الخل البلسمي