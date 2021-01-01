طريقة عمل بيتزا بصوص البافلو.. و4 أنواع جديدة بطعم مختلف غير الطماطم

بيتزا بصوص البافلو
إذا كنتي من عشاق البيتزا وتحاولين أن تخترقي عالم المعجنات يجب أن تكون علي دراية بالصوص الخاص بـ البيتزا والذي يعطي مذاق مختلف ونقدم لكي اليوم صوص البافلو وصوصات اخري يمكن تطبيقها.
طريقة عمل بيتزا بصوص البافلو
صوص البافلو
البهارات
فلفل ابيض
ملح
ثوم بودرة
بصل بودرة
ملح صيني
طريقة تحضير بيتزا بصوص البافلو
نضع أجنحة الدجاج في بوله نضيف فيها لبن زبادي وماء مخلل لمدة ساعة ونصف ثما نصفي الأجنحة و نضيف إليها البهارات
طريقة تحضير صوص البافلو
زبده نباتي ١٠٠غرام
شطه ١٥٠غرام
فلفل ابيض
بصل بودرة
ثوم بودرة
نضيف زبدة في مغلايه ونضيف الشطة بعد ذوبان الزبدة
ثما نضيف البهارات على نار هادئة لمدة ٥دقائق.
طريقة تحضيرصوص البافلو الحار
المقادير
- الزبدة : كوب (بدرجة حرارة الغرفة)
- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة
- صلصة الفلفل الحار : كوب ونصف
- سكر : نصف ملعقة
- الخل الأبيض : ملعقتان كبيرتان ونصف
- بابريكا : نصف ملعقة
- ثوم بودرة : نصف ملعقة
طريقة التحضير
في قدر على نار متوسطة، اخلطي جميع المكونات واستخدمي المضرب اليدوي للخفق حتى تذوب الزبدة تماماً.
استمري في التقليب حتى تغلي جميع المكونات وتصبح كثيفة القوام.
ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانباً حتى يبرد.
4 بيتزات بصوصات مختلفة غير الطماطم
كلنا نحب البيتزا محلية الصنع ، ولكن في بعض الأحيان قد نحتاج الي صلصة فمن السهل إحضار القليل من التنوع في البيتزا الخاصة بك عن طريق استبدال صلصة البيتزا بأحد هذه البدائل اللذيذة
1- بشاميل
اصنع بيتزا بيضاء بصلصة البشاميل السهلة (أو البيضاء). اصنعي بالدقيق والزبدة واطهيه مع الحليب والتوابل لعمل صلصة بيضاء لذيذة ومثالية للأشخاص الذين ليسوا من عشاق صلصة الطماطم.
2- الصلصة
الصلصة هو بديل سهل آخر لصلصة البيتزا ويعمل بشكل جيد بشكل خاص إذا أضفت الذرة والفاصوليا وغيرها من الإضافات اختر صلصة الطماطم إذا كنت لا تريد الابتعاد كثيرًا عن البيتزا التقليدية ، أو جرب صلصة خضراء مصنوعة من الطماطم والكزبرة.
3- صلصة باربيكيو
إذا كنت تحب بيتزا دجاج باربيكيو ، فإن استبدال صلصة الباربيكيو يعد فكرة رائعة.إذا لم يكن لديك وقت لشوي الدجاج ، فقط استخدم المشواة وأضف قطرة من الدخان السائل إلى عجينة البيتزا
4 - البصل بالكراميل
يعتبر البصل ، المطبوخ ببطء والكراميل حتى يصبح لونه بنيًا ذائبًا وحلوًا ولذيذًا ، أساسًا لذيذًا لأي شيء تقريبًا. يُوزّع البصل على البيتزا ويُغطى بجبنة الفيتا والبروسكيوتو والفطر والجرجير أو السبانخ ورذاذ الخل البلسمي
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