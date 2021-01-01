

مراجعة Xiaomi 11 Lite 5G NE – أشيك موبايل مراجعة Xiaomi 11 Lite 5G NE – أشيك موبايل

أعلنت شركة شاومي عن هاتفها الذكي Xiaomi 11 Lite 5G NE في شهر سبتمبر الماضي، ومن ثم قامت بإطلاقه في الثاني من شهر أكتوبر. ويعتبر هذا الهاتف هو إصدار جديد من الإصدار القديم 11 Lite 5G



التصميم



يأتي الهاتف بأبعاد 160.5 × 75.7 × 6.8 ملم ووزن 158 جرام، وهو يأتي مشابه بعض الشيء لهاتف Mi 11 Lite 4G الذي تم إطلاقه مسبقًا.

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وأهم ما يميز تصميم الهاتف هو انه خفيف الوزن ونحيف للغاية، ومع ذلك فهو يبدو عريض قليلًا مما يجعله غير مريح عند مسكه في بعض الأحيان.ويستخدم الهاتف طبقة Gorilla Glass 5 من الجهة الأمامية مع زجاج معتم من الخلف وإطار مصنع من البلاستيك.يأتي مستشعر بصمة الأصبع مثبت من جانب الهاتف، في حين تأتي أزرار التحكم بالصوت وزر الطاقة من الجانب الأيمن. ومن الأسفل ستجد منفذ USB-C وفتحة SIM، وكالعادة، لا يوجد مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.يتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والزهري والأبيض، وهو يدعم معيار IP53 لمقاومة الغبار ورشات المياه.الكاميرايضم هاتف 11 Lite 5G NE إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ومستشعر مقرب بدقة 5 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.ويأتي إعداد الكاميرا الخلفي مقترن بفلاش مزدوج من نوع LED، كما انه يدعم كل من HDR وبانوراما وPDAF وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطار بالثانية.ويعتبر أداء الكاميرا جيد جدًا وهو متشابه مع أداء إصدار Mi 11 Lite، إذ ان الكاميرا الرئيسية تلتقط لقطات جيدة بتفاصيل واضحة. وتظهر الألوان بشكل يبدو نابض وحقيقي إلى حد كبير. كما ان الكاميرا المقربة تتيح لك التقاط لقطات رائعة عن قرب.أما عن الكاميرا الأمامية، فهي تأتي بدقة 20 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وهي تدعم الـ HDR وبانوراما وتصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 او 60 إطار بالثانية.الشاشةتأتي الشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.55 بوصة ودقة 1080 × 2400 بكسل بمعدل 402 بكسل لكل بوصة مع نسبة أبعاد 20:9، وتستحوذ الشاشة على 85.3% من هيكل الجهاز.تدعم الشاشة كل من Dolby Vision وتقنية HDR10+ ومعدل تحديث 90 هرتز وحوالي مليار لون، وهذه الإمكانيات من شأنها ان توفر سلاسة تامة مع الشاشة حتى مع الألعاب، بالإضافة إلى ألوان نابضة بالحياة مع لون أسود عميق. تكما تبلغ نسبة سطوع الشاشة 800 nits، مما يجعلها مشرقة بشكل رائع اثناء الاستخدام اليومي.البطاريةتأتي بطارية الهاتف بسعة 4250 مللي أمبير والتي تستمر في العمل حتى يوم مع الاستخدام المتوسط. ويتم شحن هذه البطارية بواسطة شاحن 33 واط والذي يُشحن البطارية من صفر لمئة بالمئة في 64 دقيقة بالضبط.الأداءيتميز هذا الإصدار الجديد بمعالج جديد وهو Snapdragon 778G 5G ثماني النواة بتقنية تصنيع 6 نانومتر، مع معالج رسومات Adreno 642L.ويعتبر هذا المعالج الجديد ممتاز جدا من ناحية الأداء القوي، فهو يمنحك تجربة رائعة مع تعدد المهام اليومية، والأهم من ذلك هو انه يحافظ على البطارية.يتم اقتران المعالج بذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت او جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت او 256 جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة بواسطة ذاكرة microSDXC.ويتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام تشغيل Android 11 المستند إلى واجهة مستخدم MIUI 12.5.يدعم الهاتف كل من Wi-Fi 802.11 و Bluetooth 5.2 و GPS و NFC و RadioFM.داخل الصندوقستجد كل شيء تحتاجه داخل الصندوق، بما في ذلك:طبقة حماية للشاشة مثبتة مسبقًا.حافظة خلفية.سلك USB-C.شاحن بقوة 33 واط.السعريأتي سعر الهاتف الذكي Xiaomi 11 Lite 5G NE مع عرض خاص بالسوق السعودي وهو 1349 ريال لإصدار 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، او 1499 ريال لإصدار 8 جيجابايت + 256 جيجابايت. ويعتبر هذا العرض متاح حتى 6 نوفمبر من هذا العام.المميزات والعيوبمميزات Xiaomi 11 Lite 5G NE :-تصميم خفيف وشيك جدًاأرخص موبايل بمعالج SD778G الي بيقدر يقدم اداء مستقر مع سخونية مقبولةشاشة معقولة في الألوان والسطوع بس كان الأفضل تكون 120 هرتز مش 90صوت ستريو عاليعيوب Xiaomi 11 Lite 5G NE :-مستشعر المكالمات سوفت وير مش الأفضلكاميرا خلفية أداءها مش الأفضل في الإضاءات الداخليةبطارية صغيرة نسبيامفيش مدخل 3.5 مللي ومفيش سماعة في العلبة