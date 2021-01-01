ألقت الشرطة الإسبانية القبض على زعيم مافيا إيطالي بعد هروبه لمدة 20 عاما، في بلدة إسبانية، وذلك من خلال تعقبه على موقع Google Street View.
واستطاعت الشرطة القبض على جيواشينو غامينو، وهو قاتل مدرج ضمن أكثر رجال العصابات المطلوبين في إيطاليا، في غالاباخار، وهي بلدة بالقرب من مدريد، حيث تزوج وقام يتغيير اسمه إلى مانويل، وعمل طاهيا وامتلك متجرا للفواكه والخضروات.
وأجرت شرطة صقلية عدة تحقيقات في بحثها عن المطلوب غامينو، 61 عاما، وصدرت بحقه مذكرة اعتقال أوروبية في عام 2014.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خرائط غوغل تساهم في القبض على زعيم مافيا إيطالي في بلدة إسبانية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق