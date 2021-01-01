نشر صور موقع التنقيب والحفر في قضية الآثار الكبرى لأول مرة



قضية الآثار الكبرى قضية الآثار الكبرى



كشفت جهات التحقيق في مصر عن صور أماكن الحفر والتنقيب عن الآثار بملف القضية الشهيرة إعلاميا باسم "قضية الآثار الكبرى".



وتضمنت الصور أماكن الحفر والتنقيب، وفقًا لتقرير لجنة الآثار المشكلة بأمر من جهات التحقيق، 4 أماكن مختلفة.



وتواجد موقع الحفر الأول أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر - عزبة خير الله - دائرة قسم شرطة مصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك، وسلك كهربائي متصل بمصباح، وسلم مصنوع من الحبال، وقطر ذلك الحفر يقدر بمتر تقريبا وعمقه حوالي 10 أمتار.

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أما موقع الحفر الثاني فكائن أعلى ذات التبة الجبلية سالفة البيان، وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بنحو متر ونصف المتر تقريبا بداخله سلم من الحبال.وتواجد موقع الحفر الثالث بشارع مصطفى الدندراوي بعزبة خير الله دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهو عبارة عن مبنى سكني مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر وبه سلم خشبي.والموقع الرابع كائن بعزبة خير الله دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وهو عبارة عن حفر دائري قطره حوالي متر ونصف المتر بداخل مبنى سكني مهدم.مصر.. نشر صور موقع التنقيب والحفر في قضية الآثار الكبرى لأول مرةومن المقرر أن تبدأ بعد غد السبت 8 يناير 2022، محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، في قضية الآثار الكبرى، بعد أن تنحت هيئة المحكمة التي كان مقررًا لها النظر في القضية.