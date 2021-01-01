جماعة انفصالية تهدد المجموعة السادسة بأمم إفريقيا في الكاميرون

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ذكرت تقارير إعلامية ان جماعة انفصالية في الكاميرون هددت باستهداف منتخبات المجموعة السادسة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والتي ستلعب مبارياتها في منطقة ليمبي.



وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون خلال الفترة من ٩ يناير وتستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا



وذكرت ان المجموعة الانفصالية هددت بمهاجمة منتخبات تونس وموريتانيا وجامبيا ومالي، التي ستلعب في المجموعة السادسة في ليمبي بجنوب الكاميرون.

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ودعت المجموعة الانفصالية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي و شركة توتال إنرجي، إلى منع إقامة البطولة، أو تحمل تبعات ذلك.وتسعى المجموعة المعروفة باسم la brigade anti sardinards منذ فترة، إلى إنشاء دولة مستقلة في منطقتين تتحدثان اللغة الإنجليزية في الكاميرون، الشمال الغربي والجنوب الغربي.وكانت حرب أهلية قد اندلعت في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية في الكاميرون، والتي يمثل سكانها 20٪ من الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، منذ سبتمبر 2017, حيث شهدت عدة اشتباكات بين القوات الحكومية الكاميرونية والجماعات الانفصالية المسلحة.وبحسب موقع actu cameroun فإن وزير الدفاع الكاميروني جوزيف بيتي أسومو أكد في وقت سابق أن السلطات الكاميرونية تتخذ هذا التهديد على محمل الجد وسيتخذون الإجراء المناسب لصده.