كشف خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز، موقف إدارة النادي الجنوب إفريقي من عودة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لتدريب الفريق “حال رحيله عن القلعة الحمراء”.
وقال خالد علي خلال ندوة بموقع “صدى البلد”: عودة موسيماني لتدريب صن داونز في الفترة الحالية ليست مطروحة إطلاقا، موسيماني مرتبط بعقد مع الأهلي ونحن نحترم ذلك".
وتابع:" السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام أحيانا تروج لأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، لكن الأمور لا تدار بهذا الشكل داخل النادي الأهلي، أيضا الجهاز الفني لفريق صن داونز مستمر بشكل طبيعي".
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التعليقات على صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي
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