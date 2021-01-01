صن داونز يحسم الجدل بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي

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موسيماني

كشف خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز، موقف إدارة النادي الجنوب إفريقي من عودة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لتدريب الفريق “حال رحيله عن القلعة الحمراء”.

وقال خالد علي خلال ندوة بموقع “صدى البلد”: عودة موسيماني لتدريب صن داونز في الفترة الحالية ليست مطروحة إطلاقا، موسيماني مرتبط بعقد مع الأهلي ونحن نحترم ذلك".

وتابع:" السوشيال ميديا أو وسائل الإعلام أحيانا تروج لأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، لكن الأمور لا تدار بهذا الشكل داخل النادي الأهلي، أيضا الجهاز الفني لفريق صن داونز مستمر بشكل طبيعي".

يذكر أن سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أكد "مؤخرا" أن موسيماني سيرحل عن القلعة الحمراء خلال أيام.

وقال كمونة في برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "ten": "موسيماني سيرحل عن الأهلي خلال أيام بعد عدم حسم محمود الخطيب تجديد عقده حتى الآن".

خليفة موسيماني في الأهلي؟
وأضاف: "حدث اتفاق فى أحد الفنادق على تولي فيريرا تدريب النادي الاهلي، وهناك رغبة في رحيل موسيماني".

المصدر: elbalad

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