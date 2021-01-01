في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك

بجيم سريع
برجيم سريع يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وحرق الدهون برجيم سريع المفعول يساعد على نحت قوامك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة إليك خطة الرجيم وهي كالتالي
الأسبوع الأول
الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..
قطعة جبن قريش+ربع رغيف سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات.. 2 ثمرة فاكهة
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرا
أو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة
+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة
2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرز
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
الأسبوع الثاني
الإفطار 8 صباحًا: شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سن
سناك بعد الفطار ب3 ساعات..كوب من مشروب جوز الهند والمريمارية
الغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا
2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونة
أو
طبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأو
ربع فرخة مشوية + طبق سلاطة
سناك بعد الغذاء ساعتين
ثمرة فاكهة
كوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهة
الأسبوع الثالث
وجبة الإفطار
الافطار
بيضة مسلوقة + 1توست سن
الغداء
2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلاط خضراء +طبق وربة خالية من الدسم
أو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية
3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي + سلطة
سناك
ثمرة فاكهة
أو قطعة حلويات صغيرة مرتين أسبوعيا
العشاء
3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن +طبق سلاطة خضراء
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