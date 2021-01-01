في 3 أسابيع.. أسرع رجيم لنحت قوامك



بجيم سريع بجيم سريع

برجيم سريع يمكنك التخلص من الكيلوجرامات الزائدة وحرق الدهون برجيم سريع المفعول يساعد على نحت قوامك والتخلص من الكيلوجرامات الزائدة إليك خطة الرجيم وهي كالتالي



الأسبوع الأول





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الإفطار من 7 إلى 10 صباحا..قطعة جبن قريش+ربع رغيف سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات.. 2 ثمرة فاكهةالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصراأو فيليه مشوي + شريحة بطاطس مشوية +طبق سلطة+ 3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية + سلطة2 قطعة من فيليه سمك مشوي +طبق سلطة + 3 ملاعق أرزأو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيهسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهةالأسبوع الثانيالإفطار 8 صباحًا: شريحة نستو لايت أو جبن قريش +1توست سنسناك بعد الفطار ب3 ساعات..كوب من مشروب جوز الهند والمريماريةالغذاء من 12 إلى الساعة 4 عصرًا2 شريحة فيليه مشوي +3 ملاعق مكرونةأوطبق خضار سوتيه + 4 ملاعق أرزأوربع فرخة مشوية + طبق سلاطةسناك بعد الغذاء ساعتينثمرة فاكهةكوب زبادي خالي الدسم +ثمرة فاكهةالأسبوع الثالثوجبة الإفطارالافطاربيضة مسلوقة + 1توست سنالغداء2 قطعة من فيليه سمك مشوي + 3 ملاعق أرز + طبق سلاط خضراء +طبق وربة خالية من الدسمأو 2 شريحة لحم مشوي+طبق سوتيه أو شريحة بطاطس مشوية3 ملاعق أرز أو 3 ملاعق مكرونة +شريحتان كبد مشوية أو فيليه سمك مشوي + سلطةسناكثمرة فاكهةأو قطعة حلويات صغيرة مرتين أسبوعياالعشاء3 ملاعق فول بالليمون+ربع رغيف سن +طبق سلاطة خضراء