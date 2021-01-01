علامات الإصابة بسرطان البروستاتا ومراحله



سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا

البروستاتا هي غدة صغيرة على شكل حبة الجوز عند الذكور تنتج السائل المنوي الذي يغذي الحيوانات المنوية وينقلها.



ويعد سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا حيث تنمو العديد من سرطانات البروستاتا ببطء وتقتصر على غدة البروستاتا.



وفي حين أن بعض أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء وقد تحتاج إلى الحد الأدنى من العلاج أو حتى لا تحتاج إلى علاج ، فإن الأنواع الأخرى تكون عدوانية ويمكن أن تنتشر بسرعة.

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أعراض سرطان البروستاتا في مراحله المبكرة.قد لا يسبب سرطان البروستاتا أي علامات أو أعراض في مراحله المبكرة وقد يتسبب سرطان البروستاتا الأكثر تقدمًا في ظهور علامات وأعراض مثل:صعوبة التبولانخفاض القوة في مجرى البولدم في البولدم في السائل المنويآلام العظامفقدان الوزن دون محاولةالضعف الجنسي لدى الرجالمتى ترى الطبيبحدد موعدًا مع طبيبك إذا كان لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تقلقك.أسباب سرطان البروستاتايعرف الأطباء أن سرطان البروستاتا يبدأ عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي لخلايا البروستاتا.عوامل الخطرتتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ما يلي:كبار السنيزداد خطر الإصابة بسرطان البروستاتا مع تقدم العمر. وهي أكثر شيوعًا بعد سن الخمسين.البدانةقد يكون الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحيفي الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ، من المرجح أن يكون السرطان أكثر عدوانية وأكثر عرضة للعودة بعد العلاج الأولي.مضاعفات سرطان البروستاتاتشمل مضاعفات سرطان البروستاتا وعلاجاته ما يلي:السرطان الذي ينتشر إلى الأعضاء القريبة ، مثل المثانة ، أو ينتقل عبر مجرى الدم أو الجهاز اللمفاوي إلى العظام أو أعضاء أخرى.يمكن أن يسبب سرطان البروستاتا الذي ينتشر في العظام الألم وكسر العظام.بمجرد انتشار سرطان البروستاتا في مناطق أخرى من الجسم ، قد يستمر في الاستجابة للعلاج ويمكن السيطرة عليه ، ولكن من غير المحتمل علاجهالوقاية من سرطان البروستاتايمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا إذا:1-تمرن معظم أيام الأسبوع.تحسن التمارين من صحتك العامة ، وتساعدك في الحفاظ على وزنك وتحسن مزاجك.حاول ممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع. إذا كنت جديدًا في ممارسة الرياضة ، فابدأ ببطء واعمل على زيادة وقت التمرين كل يوم.2-الحفاظ على وزن صحي.إذا كان وزنك الحالي صحيًا ، اعمل على الحفاظ عليه باختيار نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة معظم أيام الأسبوع.إذا كنت بحاجة إلى إنقاص وزنك ، فأضف المزيد من التمارين وقلل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها كل يوم.اطلب من طبيبك المساعدة في وضع خطة لفقدان الوزن بشكل صحي.