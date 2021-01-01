

ميزة جديدة..لينوفو تساعدك في العثور على اللابتوب المفقود ميزة جديدة..لينوفو تساعدك في العثور على اللابتوب المفقود

تعاونت شركة لينوفو Lenovo، مع شركة Tile، على تطوير ميزة مهمة تجعل أجهزة الكمبيوتر قابلة للبحث عبر تطبيق Tile، حتى عندما تكون أجهزة الحاسوب المحمولة غير متصلة بالإنترنت.



وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، يعد التعاون مع شركة لينوفو هو الثاني لشركة Tile في مجال أجهزة الكبيوتر الشخصية، حيث كانت الشراكة الأولى تسمح لكل من مستخدمى حاسبات شركة HP العثور على أجهزتهم المحمولة بسهولة في حال فقدانها أو ضياعها.



وتشمل قائمة أجهزة الكمبيوتر لينوفو المحمولة والمتوافقة مع ميزة Tile، ثلاث إصدارات هي ThinkPad X1 Carbon 10th-gen و Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen و Lenovo ThinkPad X1 Nano.

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كيفية العثور على اللابتوب المفقودولتمكين ميزة العثور على اللابتوب المفقود، قم بتنزيل وتثبيت تطبيق Tile Windows من متجر تطبيقات مايكروسوفت، ثم قم بتنشيط خيار ThinkPad ثم Tile tracker، وبمجرد الانتهاء من ذلك، إذا أضعت جهاز الكمبيوتر المحمول الجديد الباهظ الثمن من لينوفو ، فيمكنك العثور عليه باستخدام تطبيق Tile على الهواتف الذكية لنظامي التشغيل iOS أو أندرويد.وتتمثل إحدى الميزات الرائعة هي أنه يمكنك العثور على الكمبيوتر المحمول، حتى إذا تم إيقاف تشغيله أو عدم الاتصال بالإنترنت لمدة تصل إلى 14 يوما، ومع ذلك، نظرا لأنه يعمل كأحد أجهزة التتبع الخاصة بـ Tile، فهناك بعض القيود على إحدى ميزات Tile الأكثر فائدة وهي جعل الجهاز المفقود يصدر رنينا.وعند تفعيل الخاصية للعثور على الجهاز المفقود كما في ميزة Find My Phone بالهواتف الذكية، يمكن أن تصدر أجهزة كمبيوتر لينوفو المتوافقة رنينا، ولكن فقط في حال أن يكون الجهاز ضمن نطاق الـ Bluetooth أو 250 قدما، فإذا كان خارج هذا النطاق يمكنك فقط الحصول على أحدث موقع أو المساعدة الآمنة من شبكة Tile العالمية.وتعمل شبكة Tile بشكل مشابه لشبكة FindMy من آبل Apple، حيث أنها تعتمد على أجهزة Tile المجاورة الأخرى للعثور على جهاز مفقود خارج نطاق البلوتوث، ولكنها ليست فعالة تماما، نظرا لعدم وجود عدد كبير من مستخدمي أجهزة Tile مثل هواتف آيفون.ولن يتوافق تكامل Tile مع الإصدارات السابقة مع أجهزة لينوفو ThinkPad القديمة، ولكنها ستأتي مدمجة مع جهاز ThinkPad X1s الجديد من Lenovo والذي سيكون متاحا خلال شهر مارس المقبل.