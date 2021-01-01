

قابل للطي.. صورة رسمية توضح تصميم هاتف هونر Honor Magic V |شاهد قابل للطي.. صورة رسمية توضح تصميم هاتف هونر Honor Magic V |شاهد

تستعد شركة هونر، خلال الأيام القليلة القادمة للكشف عن أول هاتف ذكي قابل للطي من إنتاجها، والذي من المقرر أن ينطلق تحت اسم Honor Magic V، يوم 10 يناير المقبل.



واليوم، شاركت العلامة التجارية الصينية، صورة جديدة عبر موقع ويبو الصيني تكشف فيها هونر كيف يبدو تصميم هاتفها القابل للطي المنتظر Honor Magic V، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني.



هونر تشوق لأول هاتف قابلة للطي من إنتاجها Honor Magic V



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وأظهرت الصورة التي شاركتها هونر أن هاتف Honor Magic V سيأتي بتصميم قابل للطي داخليا وهو مشابه لبعض الأجهزة المنافسة مثل هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold3 و هاتف Xiaomi Mi Mix Fold من شاومي و التصميم الأحدث من أوبو Oppo Find N.ويمتاز هاتف هونر القابل للطي Honor Magic V، بخلفية مصنوعة من الجلد النباتي، باللون البرتقالي الذي يميز هاتف أوبو الرائد Find X2 Pro، ويأتي الجهاز المرتقب مع هيكل مصنوع من المعدن.وسيقدم هاتف هونر Honor Magic V كما يظهر بالصورة، كاميرا خلفية ثلاثية، مع مكبر صوت متجه لأعلى من المفترض أن يقترن بآخر أسفل الجهاز لتوفير تأثير الصوت الاستريو، بالإضافة إلى ذلك تظهر أزرار الطاقة ومستوى الصوت على الجانب الأيمن للجهاز.وتبعا للمعلومات السابقة، سيكون هاتف هونر Honor Magic V، هو أول هاتف قابل للطي يعمل بواسطة معالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 1.ووفقا للشائعات السابقة، سيعمل هاتف Honor Magic V القابل للطي بنظام التشغيل أندرويد 12 خارج الصندوق، وسيدعم تقنية الشحن سريع بقدرة 66 وات.وسيمتاز هاتف Honor Magic V، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وشاشات كبيرة ذات معدل تحديث عال، حيث ستكون الشاشة الخارجية 120 هرتزا، بينما ستدعم الشاشة الداخلية معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا فقط.ومن المحتمل أن يقتصر إطلاق هاتف هونر القابل للطي Honor Magic V، على السوق الصيني على الأقل في البداية، ومن المحتمل أن تطلقه العلامة التجارية في إصدار عالمي في المستقبل.