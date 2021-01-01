

الهاتف Realme GT 2 رسميا بسعر خرافي الهاتف Realme GT 2 رسميا بسعر خرافي

كما كان، مقررا بالفعل، أعلنت الآن، شركة ريلمي، عن أحدث هواتفها الرائدة، تحت مسمى، Realme GT 2، ويتوفر بمواصفات، أكثر من رائعة، وسعر جيد للغاية، حيث يضم، معالج Snap­drag­on 888، ويعمل بنظام أندرويد 12, وواجهة Realme UI 3.0، ليكون بذلك أول، هاتف من الشركة، يصل بشكل مسبق، بواجهة المستخدم الجديدة، كما أنه يدعم شحنا سريعا، قويا جدا، يمكنه شحن 100%، من سعة البطارية، في 33 دقيقة فقط، ولكيلا نطيل عليكم، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف ريلمي جي تي 2.



مواصفات هاتف Realme GT 2

تم تصميم هذا الهاتف، حول شاشة AMOLED، بحجم 6.62 بوصة، وبجودة FHD+، وبمعدل تحديث 120 هرتز، ويوجد عليها زجاج، Corn­ing Goril­la Glass 5، للحماية من الخدوش، بالإضافة إلى أنها، تحتوي على، ثقب صغير، في أعلى الزاوية اليسار، من أجل كاميرا سيلفي، بدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.5، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، والهاتف Realme GT 2، يصل مع، 3 كاميرات في الخلف، بدقة 50 ميجا بكسل، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل، للكاميرا فائقة الاتساع، وبدقة 2 ميجا بكسل، للكاميرا الماكرو، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بجودة 4K، وتدعم خاصية التثبيت الإلكتروني، للصور بالدوران EIS.



معالج تشغيل، الهاتف Realme GT 2، يأتي من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 888 5G، المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 660، كما أن، هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 12، وبواجهة مستخدم Realme UI 3.0، ويتوفر بثلاثة إصدارات، على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام، والإصدار الثالث، يضم 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.

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وبخصوص البطارية، فالهاتف ريلمي جي تي 2، يضم بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع، بقوة 65 واط، أما بخصوص، المميزات الأخرى، فتتمثل في، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج أسفل الشاشة، ومكبرات صوت ستريو، بالإضافة إلى دعم، خاصية NFC، ودعم مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة، وطيف الألوان.سعر الهاتف Realme GT 2يبدأ سعر الهاتف Realme GT 2، من 425 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.ويصل إلى 503 دولارات، للإصدار الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 12 جيجا رام.