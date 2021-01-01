

بعد التجارب الأولى.. «دراجة دوكاتي» جاهزة للتسابق فى موسم 2022 بعد التجارب الأولى.. «دراجة دوكاتي» جاهزة للتسابق فى موسم 2022

أكد فرانشيسكو بانيايا أن دراجة دوكاتي لموسم 2022 من بطولة الموتو جي بي «جاهزة للتسابق بالفعل» على إثر التجارب الأولى للنموذج الأحدث في خيريز في نوفمبر الماضي.



فاز وصيف موسم 2021 بأربعة سباقات في الموسم المنقضي وخسر اللقب بفارق 26 نقطة فحسب بعد نصف ثانٍ قويٍ للغاية.



بدورها أحرزت دوكاتي الفوز بسباقات أكثر من أي صانعٍ آخر في 2021، حيث حقّق بانيايا 4 انتصارات، وجاك ميلر انتصارين، وخورخي مارتن انتصارًا، ليكون مجموع انتصارات الصانع الإيطالي سبعة ما ساعده على ضمان بطولة الصانعين للعام الثاني على التوالي.

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وقال بانيايا في نهاية موسم 2021 إن دوكاتي دراجة «مثالية»، لكن الصانع الإيطالي حسن ذلك أكثر من خلال نموذج دراجته لموسم 2022 خلال تجارب ما بعد الموسم في خيريز التي تصدّرها بانيايا.وقال الإيطالي إن دوكاتي استعانت بردود فعل جميع الدراجين حيال دراجة 2022، حيث يعتقد بأنها كانت جاهزة للتسابق في خيريز.