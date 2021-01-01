كشفت مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية جاك في مصر، عن الأسعار الجديدة لسيارتها جاك JS4 بعد الزيادات التي شهدتها بداية عام 2022، والتي بلغت أربعة آلاف جنيه على فئاتها المطروحة في السوق المحلية.
حيث بلغ سعر الفئة الأولى 300 ألف جنيه بدلاً من 297 ألفاً، وارتفع سعر الفئة الثانية إلى 330 ألف جنيه بعد أن كانت قيمتها السعرية تبلغ 327 ألفاً في ديسمبر الماضي.
مواصفات جاك JS4 موديل 2022
تتوفر السيارة في السوق المحلية بمحرك رباعي الأسطوانات، 1500 سي سي تيربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، ومتصل بناقل حركة من طراز CVT، وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتبلغ السيارة سرعة قصوى 170 كم/ ساعة.
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التعليقات على أسعار 2022.. جاك JS4 ترتفع بقيمة ثلاثة آلاف جنيه
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