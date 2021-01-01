

بي إم دبليو iX إم 2023 عالية الأداء تنطلق رسمياً بقوة 618 حصان! بي إم دبليو iX إم 2023 عالية الأداء تنطلق رسمياً بقوة 618 حصان!

المربع نت – شهد العام الماضي انطلاق سيارة بي إم دبليو iX الكهربائية الجديدة التي تم اعتبارها الموديل الرائد تقنياً للعلامة، والآن كشفت بي إم دبليو عن نسخة M عالية الأداء للسيارة بقوة مذهلة تصل إلى 618 حصان.



بي إم دبليو iX إم 2023 عالية الأداء تنطلق رسمياً بقوة 618 حصان! 43



هذه هي ثاني سيارة M كهربائية في تاريخ القسم الرياضي الأيقوني، بعد i4 M50، وتتميز بإطار الألمنيوم المستخدم في iX، والقفص الكربوني، والألواح البلاستيكية المدعمة بألياف الكربون.

إذن ماذا يميز نسخة M عن الموديل القياسي؟، الاختلافات تشمل جنوط 21 أو 22 إنش جديدة، ومكابح M خاصة، ونظام عادم تيتانيوم اختياري، والأهم من كل ذلك بالطبع هو تزويدها بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية 618 حصان وعزم 1015 نيوتن متر.بي إم دبليو iX إم 2023 عالية الأداء تنطلق رسمياً بقوة 618 حصان! 44وتتسارع السيارة من الصفر إلى 96 كلم\س في 3.6 ثانية بسرعة قصوى 250 كلم\س، وتوفر مدى إجمالي لا بأس به بـ 450 كيلومتر لكل شحنة، مع استخدام نظام تعليق هوائي متكيف ومزدوج المحاور، وأنظمة توجيه وكبح متطورة من تطوير قسم M.وتشمل المواصفات الداخلية نظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ بأربع مناطق، وجلود مثقوبة فاخرة، وتهوية وتدفئة للمقاعد، وشاشات 12.3 و14.9 إنش للنظام الترفيهي ولوحة العدادات، والمزيد.وستنطلق بي إم دبليو iX M60 عالية الأداء خلال أشهر بسعر أمريكي يبدأ من 105,100 دولار – 394,000 ريال.



