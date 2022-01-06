

أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 6-1-2022 أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 6-1-2022

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-1-2022، استقرارًا على أسعار ختام التعاملات أمس داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، حيث جاء متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.



وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

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سعر الدولار اليوم في بنك مصروفيما يخص مستويات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ثاني أكبر البنوك الحكومية أمام الجنيه، سجل مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدوليوعلى الجانب الآخر بلغت مستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري داخل شبكة فرع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة فى السوق، 15.66 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.