أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 6-1-2022

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-1-2022، استقرارًا على أسعار ختام التعاملات أمس داخل شبكة فروع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، حيث جاء متوسط سعر الدولار في مصر عند 15.661 جنيه للشراء، و15.758 للبيع.
وأظهرت أحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية وصول سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه داخل البنوك وشركات الصرافة، 15.62 جنيه، و15.66 للشراء، وتراوحت أسعار البيع بين 15.72 جنيه، و15.74 بالسوق المصرية.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري داخل شبكة فروع البنك الأهلي المصري أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
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