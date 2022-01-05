

أخبار أمريكا تُخفض من قفزة مفاجئة فى أسعار الذهب اليوم أخبار أمريكا تُخفض من قفزة مفاجئة فى أسعار الذهب اليوم

تسببت أخبار إيجابية من أمريكا فى الحد من الصعود المفاجئ فى أسعار الذهب والذى استمر على مدار ساعتين والتى بدأت حوالي الثالثة وحتى الخامسة بتوقيت مصر لتعود بعدها الأسعار لتنخفض بشكل مفاجئ مرة أخري.



أسعار الذهب عالميًا ترتفع ثم تعاود الإنخفاض

بلغت أسعار الذهب للتعاملات الفورية فى الأسواق العالمية حوالي 1817 دولار فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، ووصلت فى حوالي الساعة الخامسة إلا ربع بتوقيت القاهرة إلي 1829.69 دولار، ثم عاودت الانخفاض لتصل حوالي الساعة السادسة مساءًا إلي 1824.79 دولار.



وكانت محصلة ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب اليوم للعقود الفورية زيادة نحو 10.15 دولار بنسبة زيادة 0.56% ولتصل إلي 1824.79 دولار، في كان سعر الإغلاق السابق 1814.64 دولار، وتحركت الأسعار اليوم فى مدي يومي يتراوح بين 1812.59 دولار و1829.69 دولار.

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بلغت أسعار الذهب للعقود الآجلة فى الأسواق العالمية حوالي 1817.70 دولار فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، ووصلت فى حوالي الساعة الخامسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة إلي 1830.45 دولار، ثم عاودت الانخفاض لتصل حوالي الساعة السادسة مساءًا إلي 1825.35 دولار.وكانت محصلة ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب اليوم للعقود الفورية زيادة نحو 10.85 دولار بنسبة زيادة 0.59% ولتصل إلي 1825.35 دولار، في حين كان سعر الإغلاق السابق 1814.60 دولار، وتحركت الأسعار اليوم فى مدي يومي يتراوح بين 1812.75 دولار و1830.45 دولار.أخبار أمريكا تحد من إرتفاع الذهب المفاجئصدرت اليوم بيانات التوظيف الأولية الأمريكية، والتى أظهرت تأثيرًا إيجابيًا، وتم إضافة 807 ألف وظيفة بما يعادل تقريبًا ضعف الوظائف التى كان متوقعًا إضافتها للإقتصاد الأمريكي والتى كانت تشير إلي توفير نحو 400 ألف وظيفة فقط.وتعتبر بيانات التوظيف الأولية مؤشرًا قويًا على تحسن بيانات التوظيف الأساسية والتى يُتوقع صدورها يوم الجمعة.ويتوقع بعض من الخبراء أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة فى موعد أقرب من المعلن، للسيطرة على التضخم، وأن تلك البيانات ستعزز من اتخاذ ذلك الموقف الذى يدعم سعر الدولار بما ينعكس على سعر الذهب بالخفض بالطبع، ويُصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اجتماعه فى شهر ديسمبر اليوم.وارتفعت اليوم عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات لأعلي مستوياتها الثلاثاء الماضي بسبب توقعات قيام الفيدرالي برفع سعر الفائدة.ارتفاع ثم انخفاض.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 5-1-2022تذبذبت أسعار الذهب في مصر اليوم وكانت تواصل الإرتفاع وارتفعت عالميًا بشكل مفاجئ ثم عاودت الانخفاض في الأسواق العالمية:سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوموصل سعر الذهب عيار 24 مساء اليوم إلي 912 جنيهًا، وكانت أسعار الذهب عيار 24 فى مصر اليوم تتذبذب بصفة عامة منذ الصباح، وفق الأسعار التالية: 908 – 910 – 911 – 910 – 911 – 912 – 913 – 912- 911- لتصل حوالي السادسة مساء إلي 912 جنيهًا.ويعتبر الذهب عيار 24 هو الأكثر تداولاً فى دول الخليج.سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصروصل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم إلى 798 جنيهًا وتذبذب سعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر وفق الأسعار التالية: 795 – 796 – 797 – 796 – 797 – 798 – 799 – 798- 797 ولتصل حوالي السادسة مساء إلي 798 جنيهًا.ويعتبر الذهب عيار 21 من أكثر أنواع الذهب تداولاً وشهرة وانتشارًا فى مصر على الإطلاق.سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصروصل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 اليوم إلي حوالى 684 جنيهًا، وتراوحت أسعار الذهب عيار 18 فى مصر اليوم وفق الأسعار التالية: 681 – 682 – 683 – 682 – 683 – 684 – 685 – 684- 683 ولتصل حوالي السادسة مساء إلي 684 جنيهًا.ويعتبر الذهب عيار 18 هو ثاني أنواع الذهب تداولاً وشهرة وانتشارًا فى مصر بعد الذهب عيار 21.